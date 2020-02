La Spezia - Quello di domani, 8 febbraio, sarà il primo di tre sabati consecutivi di mobilitazione delle Sardine spezzine. Dalle 16 alle 18 partirà infatti la prima giornata di raccolta firme contro l'intitolazione di una via della città della Spezia a Giorgio Almirante, Ministro della Cultura durante la Repubblica Sociale Italiana e, nel dopo guerra, leader del Msi-Destra Nazionale. Le Sardine hanno preso da subito una posizione chiara contro quell'ipotesi: da qui il gazebo che esordirà domani in corso Cavour all'altezza dell'intersezione con Via Rattazzi. "Tutti i cittadini sono invitati a prendere posizione per esprimere il proprio dissenso a questa richiesta - spiega Federica Asaro, una delle portavoci delle Sardine".



"Una firma per non dimenticare" è il titolo dell'iniziativa che si concluderá sabato 22 febbraio e alla quale seguirá una manifestazione finale. "La nostra proposta - si legge nel testo della petizione - si basa su un principio imprescindibile, principio sul quale nasce la nostra Costituzione: l’antifascismo. In questo momento stiamo assistendo ad un nuovo antisemitismo che sta emergendo pericolosamente e rischia di minare la nostra stessa democrazia. La nostra città vanta due medaglie d’oro alla Resistenza, è la città che ha combattuto per la libertà, è la città del Premio Exodus, è la Porta di Sion, è la città che ha dato la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Per questi motivi rifiutiamo che si possa accettare la proposta di intitolare una via o una piazza a Giorgio Almirante, fascista mai pentito, sottoscrittore e promotore delle leggi razziali e che rappresenta un periodo buio e vergognoso della nostra storia. Pertanto chiediamo a tutte le forze politiche democratiche che venga respinta ogni richiesta di intitolazione di via a piazza ad un uomo che non ci rappresenta e di approvare invece la nostra proposta: intitolare una via o piazza ad Adriana Revere, martire del nazi-fascismo, bambina spezzina che fu deportata e uccisa nei campi di sterminio. Senza memoria non ci può essere futuro".



E sabato 15 dalla Spezia passerà anche la "Staffetta della Sardina' che sta girando simbolicamente in tutta Italia ed ora si trova in Sardegna dopo la partenza dalla Sicilia alla fine di gennaio. La Spezia è l'unica città della Regione che ospita il passaggio della staffetta: le Sardine spezzine quel pomeriggio consegneranno il testimone ai "colleghi" di Massa per il proseguimento del tour.

Redazione

07/02/2020 17:22:32