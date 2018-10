La Spezia - Non c'è niente di rilevante a livello penale nel like messo dalla senatrice Stefania Pucciarelli a un post razzista su Facebook. Così ha deciso il gip Mario De Bellis in merito alla vicenda che ha visto coinvolta la politica leghista, che aveva cliccato sul pensiero di un suo follower che aveva evocato "i forni" invece delle case popolari per "certe persone", con riferimento agli stranieri. L'archiviazione era già stata chiesta da tempo, ma Aleksandra Matikj del Comitato per gli immigrati e contro ogni forma di discriminazione aveva chiesto un ripensamento.

09/10/2018 08:36:44