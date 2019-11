La Spezia - "La situazione dei lavoratori e delle lavoratrici Oss continua a destare non poche preoccupazioni. Si susseguono da settimane ipotesi diverse, dal concorso con garanzie, alla costituzione di una società a partecipazione pubblica, fino alla richiesta di un emendamento parlamentare alla legge di bilancio". Lo scrive in una nota il consigliere di minoranza in Regione per Italia viva che prosegue: "In una situazione difficile come quella che si sta verificando, ogni legittima proposta in campo rischia di far nascere aspettative che poi rischiano di non essere garantite. Per questo motivo, vista la situazione atipica e peculiare dell'Asl 5 e le legittime preoccupazioni dei lavoratori di fronte ad uno stallo finora senza soluzioni, invito l'assessore Viale a valutare la necessità di posticipare l'uscita del bando per l'Asl 5. Questo al fine di fare valutazioni concrete legate alla situazione spezzina, a fronte di una vertenza che rischia di penalizzare molti operatori. Si tratta di professionalità di cui vi è assoluto bisogno, per garantire la qualità del servizio e che necessitano di garanzie volte proprio alla tutela di competenze da impiegare nel settore. Qualche settimana in più potrebbero consentire, di concerto con le organizzazioni sindacali, di ricercare una soluzione a tutela dei lavoratori".

Redazione

11/11/2019 17:14:01