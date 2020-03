La Spezia - "Il Governo, costituito da Movimento 5 stelle, PD e Italia Viva, ha impugnato l'emendamento della legge di bilancio regionale, per la costituzione della società in house a favore degli Oss di Asl5. Vista questa assurda decisione, che mette di nuovo in crisi il futuro di 158 persone, ci chiediamo se i rappresentanti locali e i vertici romani di questi partiti si confrontino e, soprattutto, quale linea i primi intendano intraprendere, visto che questa mossa dell'esecutivo ha vanificato il lavoro sinora fatto in consiglio regionale. Sempre di più sembra che, anziché a favore di cittadini e lavoratori, si agisca per puro tornaconto politico". Così la deputata Manuela Gagliardi di Cambiamo! interviene in merito alla decisione dell'esecutivo di impugnare l'emendamento per la costituzione di una società in house all'interno di Asl5.





Redazione

03/03/2020 19:48:55