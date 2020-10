"Giochi e area cani lasciati all'incuria, sindaco e assessore diano spiegazioni"

La Spezia - “Ai Giardini Pubblici da giorni vi sono vaste aree prive di pubblica illuminazione (come davanti all’INPS ed al Vescovado) e non si sa più che fine abbia fatto il cantiere della nuova area cani.” Così Guido Melley e Roberto Centi, Le Ali a Spezia/Lista Sansa, che continuano: “Un cantiere dove non si vedono operai al lavoro da mesi ed i cui lavori sarebbero dovuti terminare ad agosto. Nessun cartello, nessuna informazione alla cittadinanza, ma solo incuria ed uno stato di abbandono che non può trovare spiegazione nel solito refrain dell’epidemia Covid".



"Invitiamo il Sindaco Peracchini e l’Assessore Piaggi - concludono - a fornire le dovute spiegazioni, chiedendo loro di chiarire quando e come riprenderanno e finiranno i lavori. E di precisare come sarà la 'nuova' area cani e come sarà riqualificata la 'vecchia' area giochi per i bambini: avevamo chiesto a luglio una apposita commissione consiliare per fare il punto ma che, ancora una volta, Giunta e maggioranza si sono ben guardare da convocare. Ed a rimetterci sono i bambini, i cani ed i loro proprietari, e l’immagine della città tutta.”

Redazione

13/10/2020 16:26:40