"Genitori preoccupati come noi per la riapertura delle scuole"

La Spezia - "Apprendiamo con soddisfazione che per domani mattina è convocato un vertice presso la Prefettura della Spezia per mettere in atto le misure più idonee a contenere e ridurre il manifestarsi del Covid 19 nella nostra città, anche attraverso controlli efficaci e con l'applicazione delle sanzioni conseguenti" - intervengono così Alessio Binetti e Barbara Ratti, candidati per il consiglio regionale nella lista di Fratelli d' Italia che proseguono: "Apprezziamo molto il rapido intervento del Governatore Giovanni Toti che, in sinergia con le altre istituzioni ha stabilito l'obligatorietà dell'uso della mascherina in tutto il territorio spezzino in modo precauzionale fino al prossimo 13 settembre e, al di là delle responsabilità di questo cluster che non spetta a noi accertare, vogliamo rappresentare il sentimento di preoccupazione che molti genitori come noi, stanno nutrendo nei confronti della riapertura delle scuole a cui il ministro Azzolina non ha rivolto competenza sufficiente. Ben vengano dunque le disposizioni che le famiglie e tutti i cittadini attendono per domani da parte della comitato che si riunirà sotto il coordinamento del Prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini".

Redazione

06/09/2020 20:15:44