La Spezia - Sinistra Italiana, Spezia Bene Comune e Rifondazione Comunista si sono date appuntamento davanti all’ingresso della biblioteca “Mazzini”, simbolo della protesta che coinvolge un po’ tutti i presidi culturali cittadini. “Con la cultura non si mangia? Figuriamoci con l’ignoranza”, si legge nell’apertura del volantino consegnato alla cittadinanza: “Il fatto di essere qui tutti insieme mi fa ben sperare per il futuro - dice Massimo Lombardi, consigliere comunale di Spezia Bene Comune - Siamo venuti qui fisicamente perché a mio avviso, in un momento in cui il dibattito politico avviene soprattutto scrivendo, bisogna fare iniziative realistiche, andando sul posto. La Mazzini è una primissima tappa di un percorso comune fra queste forze politiche. Andremo alla Beghi già sabato prossimo”. Lombardi inquadra il senso della protesta: “Troppo spesso nel bilancio comunale la cultura è all’ultimo posto: intendiamo formare una comunità nella quale diciamo che si debba invertire questa tendenza. E a proposito della “Mazzini” sappiamo quello che accadrà nei prossimi mesi: il 3 dicembre ci sarà un’apertura per i festeggiamenti di Ubaldo Mazzini. È un segnale ma ci siamo un po’ informati sui tempi dell’apertura stabile che ad oggi non sono noti. Al di là di alcune problematiche tecniche, noi sappiamo che c’è stata una riduzione del personale, alla Mazzini così come alla Beghi. Il ruolo del bibliotecario è mutato nel tempo per cui servono professionalità formate secondo le esigenze moderne. L’assessore Asti ha parlato di volontari ma qui c’è bisogno di nuove assunzioni nell’ambito culturale. Se parli con gli ex dipendenti ormai in pensione ti dicono che a Spezia manca da tanto una programmazione in ambito culturale”. Ricciardi allarga il discorso: “E che dire della follia dei duecentomila euro per le luminare di Natale? Un pezzo di storia della città è chiuso, senza dimenticare la Dialma Ruggiero che non si sa come ripartirà. Questa amministrazione fa della cultura spot”.



Sulla medesima falsariga Giacomo Pregazzi, segretario provinciale della Sinistra Italiana: “Le parole di Asti dimostrano che non ci sono i soldi per la cultura perché per l’amministrazione la sicurezza viene prima di tutto: quindi per scelta si assumono nuovi vigili urbani. E sulla possibilità di coinvolgere i volontari non siamo d’accordo perché si va ad insistere ad una dequalificazione del mondo culturale scaricando su di loro un servizio essenziale e primario che dovrebbe essere a carico del Comune manutenere. Sabato prossimo saremo impegnati a nostra volta alla Beghi e sosterremo Lombardi nella sua battaglia in consiglio comunale. Ah, vorrei sapere cosa pensa l’assessore alle politiche giovanili Giulia Giorgi che lo scorso anno promise che le nuove generazioni sarebbero state di nuovo protagoniste. Porteremo la cultura nelle periferie, questo è solo l’inizio”.

FABIO LUGARINI

29/09/2018 12:38:32