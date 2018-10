"Casati chiarisca la sua posizione in Acam. E il Comune parli con Iren"

- L'intricata vicenda della lavoratrice di Acam Ambiente licenziata in seguito a una segnalazione effettuata dall'assessore al Ciclo dei rifiuti, Kristopher Casati, è passata dalle pagine di CDS al piano istituzionale. Ieri pomeriggio, infatti, la commissione Garanzia e controllo si è riunita per discutere del caso nelle sue molteplici sfaccettature in una seduta alla quale hanno assistito decine di colleghi della donna.Sin dalle prime battute il rischio che la discussione si trasformasse in gazzarra era evidente, anche perché il primo argomento è stata l'effettiva competenza della commissione Garanzia e controllo sulla questione, tema sollevato da Fabio Cenerini. "Il licenziamento di una lavoratrice è un fatto grave - ha affermato la presidente, Dina Nobili - e stiamo parlando di Acam Ambiente, che è una società partecipata dal Comune, anche se oggi fa parte del gruppo Iren. Nessuna accusa nei confronti di nessuno, vogliamo solo fare chiarezza. Avevamo chiesto la presenza dell'assessore Casati, ma non è potuto venire a causa di un impegno".Cenerini continuava a non essere convinto e ha chiesto il parere del presidente del consiglio comunale Giulio Guerri o del segretario generale Sergio Camillo Sortino, ma nessuno dei due era presente a Palazzo civico.A dare manforte a Cenerini ci ha pensato Umberto Costantini: "Questa convocazione è da demandare alla commissione Lavoro"."Quando una seduta viene aperta senza che ci siano state eccezioni da parte di nessuno i lavori devono proseguire", ha ribattuto Massimo Lombardi, seguito a ruota da Donatella Del Turco: "Se ci sono dubbi sulla legittimità di una commissione si devono manifestare prima".Dopo che Massimo Caratozzolo da una parte e Paolo Manfredini dall'altra hanno sottolineato la necessità di chiarire una volta per tutte il ruolo e le competenze della commissione Garanzia e controllo per porre fine alle discussioni ogni qual volta venga convocata, la discussione ha avuto inizio.Nobili ha dato la parola ai sindacati, per capire cosa fosse accaduto, non prima che Costantini, membro della stessa lista di Casati, rimarcasse che l'assessore nel momento della segnalazione della dipendente di Acam Ambiente era nelle vesti di dipendente dell'azienda di Via Picco, non di amministratore.Immediata la replica di Marco Furletti, segretario provinciale Uiltrasporti: "Nella lettera di contestazione e nel provvedimento Casati viene appellato proprio come assessore, invece". Dopo aver raccontato la vicenda (leggi qui qui ), Furletti ha ribadito la buona fede della lavoratrice, che "avrebbe differenziato i materiali anche senza l'intervento di Casati". "Spesso - ha aggiunto - viene data indicazione dagli assistenti di ritirare anche materiale diverso da quello previsto. Ma il fatto grave sono le modalità con le quali si è arrivati al provvedimento. Timbrando il cartellino, Casati avrebbe dovuto fare altro, così come Gianluigi Pagliari. I due si occupano di strategie regolatorie per conto di Acam Spa, non hanno nulla a che vedere col controllo dei lavoratori di Acam Ambiente: hanno abbandonato il posto di lavoro. E inoltre ha filmato la lavoratrice, come ha confermato a CDS (leggi qui ), cosa che non si può fare. I vertici aziendali hanno messo in atto un licenziamento senza preavviso che si attua per inadempienze ben più gravi. Sono stati usati due pesi e due misure. Da una parte c'è chi ha ritirato materiale che sarebbe stato abbandonato, senza creare nessun disservizio, dall'altra l'abbandono del posto di lavoro da parte di due figure che hanno anche un ruolo istituzionale. Questo è un precedente che dà possibilità di licenziare chiunque. E infatti sono scattate l'assemblea e la protesta. Ora siamo congelati in attesa che uno dei responsabili delle azioni sindacali di Iren incontri lavoratrice e l'avvocato Quber, la prossima settimana. Il 16 ottobre ci rivedremo tutti in prefettura"."La sanzione è esagerata", ha aggiunto il delegato Cisl, Ortolani. "Ci attendiamo un ripensamento. Non c'è alcun motivo che possa portare a una sanzione disciplinare e al licenziamento - ha proseguito Daniele Lombardo, segretario provinciale Fp Cgil -. La recidività non è sufficiente per un provvedimento così pesante".Chiarito, su sollecitazione di Costantini, che la commissione non aveva carattere di indagine o di processo popolare, i sindacalisti hanno anche spiegato che nemmeno per i richiami che la lavoratrice aveva subito in precedenza era previsto il licenziamento.La presenza del padre della donna e la sua volontà di parlare hanno acceso una breve discussione tra Costantini e alcuni dipendenti di Acam Ambiente, sedata da sindacalisti e consiglieri.Caratozzolo ha sostenuto che senza Casati la discussione sui suoi compiti e le sue azioni non aveva senso e ha spostato il punto sul rapporto tra la gravità del comportamento della dipendente e quella della sanzione."Non spetta certo a noi risolvere, ma per quello che mi riguarda uno dei punti di questa commissione è proprio il ruolo di Casati. Un assessore della giunta, dipendente di Acam Ambiente, distaccato in Acam Spa, che mentre era sul posto di lavoro, come ha dichiarato l'azienda, ha svolto una mansione non sua. Ed è assessore del nostro Comune...", ha risposto Federica Pecunia."Stiamo parlando anche di un rapporto tra Acam-Iren e la dipendente e tra Comune e Iren", ha aggiunto Manfredini, mentre Del Turco ha chiesto: "Ma allora in quel momento era assessore o dipendente? C'è del torbido in questo senso. A questo punto vorrei sapere quante ore fa l'assessore e quanto viene pagato. E poi il licenziamento... ci sono richiami, penali, sospensioni, prima di arrivare a una pena così grave"."Non sarebbe competente nemmeno la commissione lavoro. Non siamo di fronte a una vertenza che riguarda 50 persone. E' strano che Iren abbia scelto questa strada - ha dichiarato Cenerini -. Ma noi cosa possiamo fare?".Lombardi, indossando i panni dell'avvocato, ha definito il licenziamento "illegittimo e nullo". "Da tempo si pone il rapporto tra Comune e Iren. E questa è la commissione Garanzia e controllo. Pertanto chiedo la convocazione di Iren per chiarire le regole del gioco. E anche la doppia funzione di Casati è da approfondire. Per il futuro la commissione deve chiarire e capire se le due mansioni sono compatibili".Ancora Pecunia: "Siamo soci Iren il Comune deve chiedere all'azienda di vigilare su questa vicenda. E inoltre mi domando: Pagliari come guarda Casati, come sottoposto o come assessore all'Ambiente che lo controlla in quanto presidente dell'azienda che gestisce il ciclo dei rifiuti spezzino? Questa cosa è da chiarire"."Qua si cerca di processare Casati e la questione della signora diventa marginale. C'è stato un errore di chi ha scritto la lettera", ha detto Patrizia Saccone, scompaginando le carte, mentre Nobili chiedeva lumi sulla terza persona che sarebbe stata presente nell'episodio."I lavoratori hanno confermato la presenza di questa persona, peraltro nota. Se erano fuori per servizio cosa ci faceva in auto con Casati e Pagliari?", ha rincarato Furletti."In quattro consiliature non ho mai visto discutere il caso che riguarda una sola persona. Qua doveva essere chiamata la direzione", ha sostenuto Ligi De Luca."Il punto è che questa vicenda ha un peso politico - ha replicato Manfredini -. Parliamo di una società partecipata, non solo di salvare un posto di lavoro. E' importante che una decisione così pesante non si ripeta più e l'amministrazione ha il dovere di entrare nel merito di una vicenda così delicata"."Appoggio la proposta di ascoltare i vertici Acam, magari in commissione lavoro", ha proposto Caratozzolo. Ma Nobili non ha mollato nemmeno alla fine: "Riconvocheremo questa commissione, con l'audizione di Casati e dei vertici aziendali, anche sulla spinta della commissaria Del Turco. Se gli uffici riterranno che non siamo la commissione competente me lo diranno".