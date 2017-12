- "Siamo di fronte alla peggior destra mai incontrata nella storia del nostro Paese", secondo Andrea Orlando. Il ministro lo ha messo in chiaro stamattina nel corso del suo intervento di fine anno organizzato alla sede Pd di Via Lunigiana. "Forse in passato abbiamo fatto un po' di- ha detto il Guardasigilli di fronte ai tanti volti Dem accorsi in federazione -, demonizzando una destra italiana che era meglio di quella attuale, che ora magari rischiamo di non descrivere adeguatamente". Per il titolare della Giustizia, (che ha toccato anche il tasto candidatura, vedi QUI ), "bisogna cominciare a recuperare la capacità di distinguere, al di là di slogan e luoghi comuni. Sbagliato mettere tutto nello stesso sacco. A destra ci sono persone per bene, democratiche, che condividono parte dei nostri valori. Ma ci sono anche i fascisti, che non sono stati marginalizati e che spesso sono determinanti per leelettorali del centrodestra in Italia. E ci sono anche i fascisti incosapevoli di esserlo, che utilizzano slogan e parole d'ordine che affermano la superiorità di una razza sull'altra, di un popolo sull'altro".