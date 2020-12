Vuoi organizzare un buffet? Ecco come farlo, rispettando le regole

La Spezia - Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia ricorda che, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (ultima revisione 8 ottobre 2020), non è consentito organizzare buffet in modalità self-service a meno che i prodotti offerti non siano confezionati ed in mono dose. Per completezza di informazione riportiamo il testo integrale delle linee guida:



“È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per ospiti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.”

Redazione

15/12/2020 11:21:43