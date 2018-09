La Spezia - La carica di segretario dell'Ordine professionale degli infermieri spezzino, dal novembre 2014 tenuta dalla giovane Denise de Simone, passa ora alla collega Valentina Korculanin. Il motivo del cambio è esclusivamente logistico: De Simone ha vinto da tempo un concorso pubblico in Lombardia, dove ha trovato anche motivi personali per un nuovo progetto di vita.

Di conseguenza, anche alla luce dei molti impegni che sono connessi alla nuova responsabilità professionale negli ordini, la carica è passata in pieno accordo del Direttivo alla spezzina Valentina Korculanin, 24 anni, laureata presso il nostro polo universitario e in servizio per la sanità privata. Valentina, così come avvenne per il predecessore Denise, è la più giovane infermiera italiana a ricoprire la carica di segretario in un Ordine professionale degli infermieri d'Italia. Restano confermate tutte le altre cariche dirigenziali, dal presidente Gian Luca Ottomanelli, al vice Francesco Falli, al tesoriere Cinzia Tiziana Pisarelli e al presidente revisore Andrea Mazzoni.

22/09/2018 12:37:21