La Spezia - Nuova apertura nel cuore del centro storico cittadino. Ha inaugurato sabato scorso nella centralissima Piazza Beverini un negozio di abbigliamento tutto rosa, dedicato alle donne. Si chiama "Moi et Toi Riviera", un po’ boutique un po’ salotto, completamente avvolto da una splendida tappezzeria rosa Flamingo dove si respira un’aria decisamente retrò. Gli sguardi vengono subito rapiti dalle collezioni di abbigliamento, accessori e profumi accuratamente selezionati dalla titolare Simona Belloni, per creare un look personalizzato secondo le esigenze del cliente. "Moi et Toi Riviera sarà un nuovo punto di riferimento per la moda spezzina femminile" - sono sicuri. In bocca al lupo!

08/10/2018 11:22:45