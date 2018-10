La Spezia - Apra bene le orecchie chi si sente a suo agio con un volante tra le dita: il centro per l'impiego di Sarzana è alla ricerca, per conto di un'azienda, di cinque autisti di autobus per la zona di Arcola. Lavoro part time a tempo indeterminato. Anche a Porto Venere si cerca una figura di questo tipo, ma a tempo determinato. Antenne ben spiegate anche per i fan di Enzo Miccio: il centro per l'impiego della Spezia è infatti a caccia di uno weeding planner con esperienza di almeno due anni e forte con l'informatica, età 25-45 anni. Lo cerca un'azienda che si occupa di servizi di catering per cerimonie ed eventi. A Sarzana c'è poi un'occasione per i muratori specializzati: in ballo un posto di lavoro full time a tempo indeterminato.



A Vezzano l'Officina Vivaldi cerca un profilo ad alta affidabilità per la mansione di capo officina: richiesta esperienza almeno decennale. Alla Spezia c'è poi bisogno di uno stuccatore navale e di due elettricisti industriali: incarichi full time a tempo determinato. Sul tavolo anche quattro posti da verniciatore navale per chi abbia avuto confidenza almeno annuale col mestiere. E ancora, Enafroid cerca alla Spezia ben sei carpentieri metallici anche senza esperienza ma a loro agio con l'installazione di sistemi di condizionamento a bordo nave.



Tutte le offerte del momento sono consultabili a questo link: https://flguest.regione.liguria.it/public/#/dashboard/annunci



