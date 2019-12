La Spezia - Un altro pezzo di storia del commercio spezzino se ne va, dopo 80 anni chiude la "Merceria Erio" di Migliarina. Negozio storico aperto nel 1939 da Silvestrini Erio e poi ereditato dal figlio Stefano. Per tanti anni è stato un punto di riferimento per le sarte che una volta erano numerose, per le mamme che sapevano cucire e lavorare a maglia, per tutte quelle persone che apprezzavano la qualità della merce e la cortesia dei gestori. I clienti abituali e non, hanno esternato il loro dispiacere per un altro negozio che chiude e che purtroppo si aggiunge ai tanti che fino a pochi anni fa facevano di Migliarina un quartiere vivo e pieno di gente.

Redazione

13/12/2019 12:02:58