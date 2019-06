La Spezia - E' pronta e nella mattinata di sabato sarà protagonista del varo ufficiale nella sede spezzina di Fincantieri, a Muggiano. Si tratta del Pattugliatore Polivalente d'Altura Paolo Thaon di Revel, uomo di mare e ammiraglio. Il Duca del Mare, per concessione di Vittorio Emanuele III che voleva ricompensarlo della vittoria navale nella Grande Guerra, è stato un importantissimo uomo di Marina anche se alla fine poco conosciuto ai posteri.



Fu Thaon di Revel che avallò e pianificò tutte le imprese marinare più importanti della Grande Guerra, come a Buccari, a Pola e a Fiume. Accordò al comandante D’Annunzio la possibilità di creare una delle prime squadre aeree dell’Adriatico. E nel 1922 fu ministro della Regia Marina nel governo Mussolini. Al principio la nuova nave avrebbe dovuto, secondo il Ministero della Difesa, chiamarsi Trieste, in onore alla città agognata dal Regno d’Italia e unita al resto del Paese solo nel secondo dopoguerra.



La "Paolo Thaon di Revel" fa parte dell'elenco dei Pattugliatori polivalenti d'altura (PPA) che rappresentano il programma per una futura classe di unità navali multiruolo della Marina Militare che sostituiranno le fregate classe Soldati e le corvette classe Minerva. Il piano complessivo prevede 16 unità, 7 delle quali sono state già commissionate. Altre tre sono in opzione. Nel caso specifico alle 11.15 di sabato inizierà la cerimonia di varo.

