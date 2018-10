- Non solamente raddoppio dell'area a disposizione del terminal e riqualificazione totale delle aree oggi utilizzate come piazzali di appoggio per il flusso dei container: a Fossamastra gli interventi previsti da Tarros e dalla partecipata Terminal del Golfo, prevedono anche la realizzazione di nuovi edifici a uso ufficio alla radice del molo e una nuova interfaccia di raccordo urbanistico con il quartiere.Nei mesi scorsi il consiglio comunale ha approvato la riperimetrazione del distretto di trasformazione all'interno del quale ricade l'intervento di restyling dell'area Tarros che sorge alle spalle dell'abitato di Fossamastra (leggi qui ). Il resto dei lavori, per i quali è prevista una pesa di 85 milioni di euro di investimento, è stato progettato dalla spezzina Exa Engeneering, portandola anche alla vittoria del “The Plan Award 2016”.Si assisterà alla realizzazione del raddoppio degli spazi portuali con la riorganizzazione del terminal che prevede la demolizione delle strutture esistenti, l’innesto di nuove interfacce viarie sulla nuova gronda portuale e la riqualificazione dell’intera area che sarà collegata al quartiere.Il progetto prevede una superficie di circa 120mila metri quadri dotati di 770 metri di banchine operative. Sono state previste soluzioni eco-compatibili, come il sistema cold ironing per le navi all’ormeggio, le gru Ssg, Rtg, Rmg ad alimentazione elettrica e il potenziamento del collegamento intermodale con l’area retro-portuale di Santo Stefano.L'integrazione del terminal con il tessuto urbano passa anche attraverso la separazione tra le attività portuali e quelle amministrative: il perimetro doganale sarà spostato verso mare donando maggiore respiro al quartiere di Fossamastra grazie alla fascia di rispetto alberata lungo la ferrovia e i nuovi edifici per il personale (vedi render).L’edificio amministrativo, la sede del personale operativo e l’ingresso pedonale al terminal sono stati pensati per soddisfare le esigenze del piano di sviluppo economico del Terminal del golfo, che prevede l’occupazione a pieno regime di 300 persone.L’edificio principale è costituito da una struttura in cemento armato su tre livelli di circa 800 metri quadri di superficie. Al piano terra sono previsti la mensa e gli spogliatoi, mentre i due piani superiori accoglieranno gli uffici amministrativi, la sala di controllo, le sale riunioni e gli uffici dirigenziali.La forma scatolare dell’edificio, per quanto condizionata dal taglio delle due aree urbane a cui guarda, il porto e la città, richiama l’idea del “contenitore”, il “teu”, unità minima su cui è organizzato l’intero traffico merci. Mentre il fronte città è caratterizzato da uno schermo solare, formato da lame verticali in vetro strutturale che riflette – come un caleidoscopio – lo spazio urbano, il fronte mare, è contraddistinto da un frangisole con una texture che specchia le cataste dei contenitori del terminal. Il secondo edificio, destinato al personale di servizio, è sviluppato su due livelli di circa 340 metri quadri ciascuno.L’ingresso pedonale, concepito come segno identificativo del luogo di lavoro, è totalmente rivestito sui fronti principali con le tipiche vetrate industriali “a compasso” d’inizio ‘900, simbolo di un legame trasparente tra città e porto.