La Spezia - Iniziano con il piede sbagliato i rapporti tra il nuovo corso di Atc esercizio e le sigle Fit Cgil, Uiltrasporti e Cobas Lp.

Ieri si sono concluse con una transazione le cause di lavoro che 13 dipendenti dell'azienda, tra operai e magazzinieri, avevano intentato nei confronti dell'azienda per veder riconosciuto il diritto al "tempo tuta" e per ottenere un risarcimento per gli anni in cui questo non era stato considerato.

La firma sulla conciliazione, che riguarda solo lavoratori iscritti al sindacato Faisa Cisal, è stata posta nel pomeriggio di ieri dal nuovo presidente Gianfranco Bianchi, e dal nuovo amministratore delegato, Francesco Masinelli, riconoscendo un importo di 6mila euro per ciascuno dei dipendenti.

Sulla stessa vertenza, ovvero il riconoscimento del tempo necessario per la vestizione e la svestizione a inizio e fine turno all'interno dell'orario di lavoro, per un totale di 20 minuti, a fine marzo l'ex amministratore unico Renato Goretta e i sindacati Filt Cgil, Uiltrasporti e Cobas Lp avevano raggiunto un accordo sindacale per un importo di 2.500 euro per ciascuno dei 27 lavoratori delle officine che avevano deciso di non ricorrere al giudice.

Oggi, dunque, tutti i dipendenti si vedono riconosciuto cosiddetto tempo tuta, per il futuro e, economicamente, per il passato. Ma sull'aspetto pecuniario la differenza è evidente.



"Il giudice aveva dato tempo sino a questa mattina per trovare un'intesa e non andare a giudizio - spiega Bianchi - e dopo esserci confrontati con il legale dell'azienda, insieme a Masinelli, abbiamo deciso di andare verso la transazione. Non conosciamo i dettagli dell'accordo sindacale che era stato siglato a stralcio dal nostro predecessore con alcune delle sigle, ma noi eravamo di fronte a una causa nella quale i lavoratori ci chiedevano 16mila euro di risarcimento per gli ultimi dieci anni e applicando tabelle e criteri oggettivi abbiamo deciso di patteggiare la somma di 6mila. Ritengo che sia stata applicata una logica corretta e non c'è stata alcuna intenzione di trattare i lavoratori in maniera differente. Capisco il problema che può sorgere tra i sindacati, ma la divisione è avvenuta prima del nostro insediamento".



La vedono diversamente i rappresentanti delle parti sociali che avevano trovato l'intesa con Goretta.

"Tutto questo - afferma Alessandro Negro, di Fit Cgil - è quanto meno anomalo, soprattutto a livello di tempistiche e di differenza nell'entità dei rimborsi. La somma di 2.500 euro pattuita nell'accordo era frutto di una mediazione tra le nostre richieste e l'azienda, che ha evidentemente cambiato approccio nei confronti dei 13 lavoratori iscritti alla Faisa Cisal. Sono contento per loro, ma chiederemo chiarezza ad Atc perché ci sembra che ci sia stata una netta disparità di trattamento. Valuteremo se richiedere l'aumento dei compensi per gli altri 27 dipendenti, anche perché altrimenti passa il concetto che è meglio fare causa piuttosto che cercare un confronto".

Per Marco Furletti, segretario provinciale Uiltrasporti, la notizia della chiusura della causa con una transazione che prevede 6mil euro per ogni lavoratore è un fulmine a ciel sereno. "Sono stupito - dice a CDS - e chiederemo ufficialmente all'azienda di spiegare come sono andate le cose. Se sarà tutto confermato riterremo di essere di fronte a un fatto grave. Se così fosse siamo partiti col piede sbagliato e viene il sospetto che ci si trovi di fronte a una marchetta politica. Per noi i lavoratori sono tutti uguali, non ci possono essere discriminazioni di questo tipo. Siamo pronti a utilizzare tutti gli strumenti, anche legali, se sarà necessario. Se fosse tutto vero sarebbe un atto ostile nei confronti dei sindacati maggiormente rappresentativi all'interno di Atc".

Decisamente contrariato anche Luca Simoni, segretario provinciale Cobas Lp: "Non abbiamo ancora ricevuto nessuna convocazione dai nuovi vertici aziendali e già veniamo a conoscenza di questa notizia che ci riguarda da vicino. Forse dobbiamo prendere atto che per parlare delle questioni riguardanti Atc è necessario salire le scale del Comune. In ogni caso se prima la transazione si era chiusa sulla cifra di 2.500 euro e oggi si parla di 6mila euro significa che qualcosa non funziona. Ben 27 lavoratori hanno sottoscritto un accordo che riportava la somma che l'azienda aveva accettato e che ora cambia. Mi auguro che gli amministratori ci forniscano tutti i contenuti per valutare i conteggi che sono stati fatti. Ma se questa è la partenza... L'unico aspetto positivo che posso trovare nella vicenda è che ci sia la stessa disponibilità nel trattare la vertenza ancora aperta sui buoni pasto", conclude Simoni, ricordando che il parco mezzi necessita di un rinnovamento immediato.

