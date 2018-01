La Spezia - Stasera alle 18.00 la V Commissione consiliare si riunirà per parlare di bilancio. Tra i tanti temi sul tavolo, quindi, ci saranno anche le modifiche alla tassa di soggiorno. Com'è noto - cosa che ha acceso il dibattito in questi giorni - l'amministrazione Peracchini intende raddoppiare il balzello. Un aumento del cento per cento, da un euro e mezzo a tre euro al giorno, a persona, per i primi cinque giorni di permanenza nelle strutture ricettive.



A una manciata d'ore dalla riunione della Commissione, le associazioni di categoria, riunite sotto l'egida di Rete Imprese Italia La Spezia (che raccoglie Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti), scrive una missiva - indirizzata al presidente Peserico e ai capigruppo consiliari - in cui mette nero su bianco la propria posizione.



"L'aumento dell'importo da versare a titolo di imposta di soggiorno, proposto dall'Amministrazione - si legge nel testo firmato, in qualità di temporaneo coordinatore di Rti, da Fabrizio Capellini -, appare decisamente eccessivo e dovrebbe essere contenuto entro il limite del 50%. Sarebbe necessario evitare squilibri rispetto ai livelli impositivi applicati nei territori limitrofi onde evitare la perdita di quote di mercato a beneficio di altre realtà territoriali. L'incremento necessita di una differenziazione tra le varie tipologie e livelli di qualità delle strutture di accoglienza turistica".



"L'aumento - conclude la lettera - non dovrebbe essere applicato nel periodo di bassa stagione in modo da non contrastare con le politiche tese ad ampliare nel tempo la stagione turistica. Occorrerebbe prevedere esenzioni o sconti per ragazzi, famiglie e lavoratori soprattutto nei periodi considerati di bassa stagione. I tempi dell'operazione appaiono decisamente inadeguati in quanto non tengono conto del fatto che i pacchetti turistici riguardanti il 2018 sono stati già commercializzati da tempo".



Parola alla commissione, parola alla politica.

