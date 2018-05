La Spezia - Symphony of the Seas è di nuovo alla Spezia. Fino a fine ottobre la gigantesca nave della flotta Royal Caribbean farà crociere settimanali nel Mediterraneo scalando anche i porti italiani di Civitavecchia (con possibilità di imbarco) e Napoli per poi trasferirsi nei Caraibi per tutto l’inverno. In attesa del masterplan della nuova stazione crocieristica, elaborato e sostenuto da un project financing insieme alla concorrente Msc, la compagnia norvegese-statunitense con base a Miami, presenta la sua nave più innovativa, divisa in sette quartieri. Una toccata non inedita quella odierna visto che da un mese e mezzo la super-nave, fa scalo in alcuni porti italiani affacciati sul Mediterraneo e presenta numeri piuttosto significativi: 230.000 tonnellate di stazza lorda, 362 metri di lunghezza, 66 di larghezza e 72 di altezza, 18 ponti di cui 16 per i 6.680 passeggeri, 2.759 cabine e un equipaggio internazionale di 2.200 persone di 77 diverse nazionalità.

Symphony, costruita nei cantieri STX di Saint Nazaire, per un investimento di oltre un miliardo di euro, è la 25esima unità della flotta e quarta unità della Classe Oasis dopo le “gemelle” Oasis of the Seas, Allure of the Seas e Harmony of the Seas, con le quali condivide il titolo di nave più innovativa al mondo. Basta scorrere la fotogallery e il servizio video che accompagno l'articolo per rendersi conto che, al di là delle dimensioni, è una nave ad alto tasso di divertimento e di avventura, dove vivere una vacanza ricca di esperienze e di emozioni. Tra le novità culinarie, Hooked, il primo ristorante in stile New England di Royal Caribbean con specialità frutti di mare, che offre una deliziosa scelta di pesce fresco e un banco ristorante per gustare ostriche. Situato nel Solarium, a prua nave, raffinato e nel medesimo tempo casual, è il luogo ideale per una cena con una vista impagabile sul mare aperto.



I sette quartieri e la Family Suite . Anche la Symphony of the Seas, come le sue gemelle di Classe Oasis, propone a bordo l’esclusivo concetto dei sette quartieri tematici, che consentono agli ospiti di vivere esperienze divertenti e in linea con il proprio stile di vita e le proprie esigenze. Central Park (con le sue 12mila piante), Boardwalk (ridisegnato per offrire esperienze interattive), Royal Promenade (la “main street” sul mare), Pool e Sports Zone (cuore delle attività più avventurose della nave), Vitality at Sea Spa e Fitness Center (il più ampio centro benessere e fitness sul mare), Entertainment Place (un quartiere contemporaneo di locali notturni) e Youth Zone (attrazioni per ragazzi) sono i quartieri che compongono la nave. Offrono elementi straordinari, come il primo parco a cielo aperto sul mare, con oltre 12.000 piante, un’emozionante Zip Line sospesa in diagonale lungo nove ponti, Ultimate Abyss, che con i suoi 45 metri è lo scivolo più alto mai costruito su una nave, il simulatore di surf FlowRide®, l’anfiteatro AquaTheater, di giorno piscina, la sera un incredibile palcoscenico per acrobazie e coreografie acquatiche, la pista sul ghiaccio, parchi acquatici firmati DreamWorks Experience, spa che offrono trattamenti esclusivi e molto altro ancora.

Tra le tante tipologie di cabine a bordo, non manca quella più all’avanguardia, riservata alle famiglie numerose: è la Ultimate Family Suite, una cabina di nuova generazione su due piani, che può ospitare fino a otto persone, dove non manca una parete da arrampicata, l’idromassaggio sulla terrazza vista Oceano, lo scivolo tra i due piani, l’hockey da tavolo, una parete di mattoncini Lego e, volendo, anche un maggiordomo dedicato. A disposizione dei passeggeri tecnologia all’avanguardia – è di Royal Caribbean Voom, la più veloce connessione internet in mare – e una pressoché infinita opportunità di scelta gastronomica da tutto il mondo, con oltre 20 ristoranti e bar, boutique per shopping e intrattenimento curato da Broadway Productions, che a bordo di Symphony presenta, tra le altre cose, il divertente musical Hairspray.



Il percorso. Ogni anno, quasi 4,6 milioni di persone provenienti da 150 paesi scelgono la Compagnia per le loro crociere in tutto il mondo. Fino a fine ottobre Symphony of the Seas sarà nel Mediterraneo per crociere di sette notti con partenza da Barcellona e scali nei porti di Palma de Mallorca, Marsiglia, La Spezia, Civitavecchia e Napoli con prezzi che variano secondo le date e le sistemazioni, a partire da 1.099 € a persona in cabina doppia. Possibilità di crociere round trip partendo da Roma o di cominciare la crociera da Barcellona con voli a/r da Milano e Barcellona a partire da 50 € a persona. Da novembre l’homeport di Symphony of the Seas sarà invece Miami, da dove salperà per una stagione di crociere di sette notti nei Caraibi.

