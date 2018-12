La Spezia - Pronto agli Uffizi un nuovo sistema di gestione degli ingressi che consente di azzerare le code. Il sistema, allo studio da due anni ed elaborato da Uffizi, Università dell’Aquila e Microdata Sistemi Srl, si basa su un tagliando, emesso da chioschi interattivi posizionati sotto il loggiato degli Uffizi: al momento dell’arrivo del visitatore, i chioschi gli assegnano l’orario ‘giusto’ di visita nella giornata, ovvero quello in cui ripresentandosi all’ingresso, non dovrà attendere per entrare.



I totem touch screen sono stati progettati e costruiti dalla Microdata Sistemi srl di Santo Stefano Magra, azienda specializzata nella produzione di apparecchiature elettroniche con interfaccia utente Touch Screen. L’orario di ingresso è calcolato con un modello statistico raffinato in un biennio di raccolta dati, che considerano tempi di visita e variabili della giornata in base a svariate tipologie di informazioni. Il sistema è stato testato durante l’ultima domenica di ingresso gratuito in alta stagione, e “ha funzionato – ha esultato il direttore degli Uffizi Eike Schmidt – 7.561 visitatori si sono presentati in galleria, tutti sono entrati senza rimanere in coda".



I sette totem touch screen prodotti da Microdata Sistemi sono equipaggiati con un display 22” touch screen e da varie periferiche. All’interno troviamo un PC CPU Intel i7-7700 3,6 GHz, RAM 16 Gb, SSD 250 Gb; sistema Wi.Fi. 802.11 b/g/n con antenna; lettore di carte magnetiche contactless e lettore impronte digitali integrato, una stampante termica 80 mm per la stampa del ticket, una webcam hull-hd 1080P. Presto il metodo verrà usato tutti i giorni, diventerà il modo ordinario per accedere agli Uffizi.

