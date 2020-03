La Spezia - "Sistema porto, in linea con le altre società operanti nel porto, ha assunto una serie di misure di contenimento del rischio di diffusione del virus Covid-19, garantendo nel contempo il proprio fondamentale servizio di gestione dei varchi portuali". Lo afferma l'azienda spezzina rispondendo all'articolo di ieri di CDS sulla situazione al varco degli Stagnoni.



"Le principali misure assunte sono: incremento del servizio di pulizia-sanificazione con l'utilizzo di prodotti specifici/disinfettanti portandola, per l'ufficio interchange, a 2 volte al giorno; distribuzione di guanti monouso e liquidi igienizzanti nei limiti della disponibilità; per quanto attiene invece alle mascherine è praticamente impossibile reperire un quantitativo idoneo all'utilizzo corretto (usa e getta). In ogni caso i dipendenti Sistema porto - proseguono dai vertici aziendali - operano dietro un vetro protettivo. Abbiamo inoltre provveduto, attraverso la concessione di ferie o permessi, a ridurre il numero delle persone contemporaneamente presenti negli ambienti di lavoro, distanziandone le postazioni, utilizzando lo smartworking per un'unità amministrativa e portando un'altra postazione di lavoro al piano superiore. Sono state inoltre affisse al di fuori degli uffici le raccomandazioni inviate da Lsct agli autotrasportatori. Tutto il personale sta collaborando con l'azienda per l'individuazione di soluzioni atte a garantire l'operatività e la sicurezza di tutti".

Redazione

11/03/2020 18:27:13