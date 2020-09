Sciopero lavoratori Don Gnocchi: "Aspettiamo rinnovo del contratto da quattordici anni"

La Spezia - Domani, 16 settembre, i lavoratori della Fondazione Don Gnocchi della Spezia sciopereranno per il rinnovo del Contratto di lavoro. “Un'attesa che dura da 14 anni. Non è mai successo che le parti datoriali si sedessero al tavolo di trattativa firmassero la pre-intesa contrattuale per poi disdirla poco dopo.” Così Daniele Lombardo e Alessandra Guazzetti, Fp Cgil; Franco Volpi e Carlo Pietrelli, Cisl Fp; Masio Bagaglia Uil Fp, che continuano: “Pensiamo se anche i lavoratori Don Gnocchi decidessero da un giorno all'altro di non essere più soggetti responsabili e professionali. Basta sfruttare i lavoratori: dopo 14 anni i lavoratori hanno diritto ad un adeguamento economico e professionale.”

Concludono i sindacalisti: “Anche questa volta Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, dimostrando grande senso di responsabilità hanno rinunciato a qualunque tipo di manifestazione pubblica inerente lo sciopero. Ci piacerebbe riscontrare questo senso di responsabilità anche da parte dei datori di lavoro. I luoghi di lavoro devono essere posti sicuri per i lavoratori e per i cittadini.”

Redazione

15/09/2020 10:41:16