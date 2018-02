- L’aumento dell’imposta di soggiorno prevista per l’anno 2018 sarà contenuto riducendone l’importo nella misura di 2,50 euro per persona e per pernottamento, a far data dal prossimo 1 marzo 2018 (come anticipato QUI da CDS).E’ questo il frutto dell’intesa raggiunta oggi pomeriggio nel corso di un incontro a Palazzo Civico fra il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, l’Assessore al Turismo Paolo Asti, le Associazioni Confindustria La Spezia, rappresentata dal Direttore Paolo Faconti, e Rete Impresa Italia – La Spezia (Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato), rappresentata da Fabrizio Capellini.L’accordo introduce poi alcune misure agevolative a vantaggio delle categorie seguenti: in primis, l’innalzamento della soglia di esenzione per i minori, portandola dai 12 ai 16 anni di età e dando così modo alle famiglie di godere dell’accoglienza turistica versando un’imposta più contenuta. Riguardo invece ai lavoratori “trasfertisti”, si prevede di applicare l’imposta nella misura ridotta di 1 euro e 50 per quelli che, a causa di esigenze di servizio, soggiornino nel territorio del Comune della Spezia per più di 5 giorni all’anno, anche non consecutivi. La riduzione sarà applicata a partire dal sesto pernottamento, e verrà subordinata al rilascio, da parte dell’interessato, di un’apposita dichiarazione al gestore della struttura ricettiva, in modo da attestare il possesso dei requisiti per usufruire dell’agevolazione. Dichiarazione che sarà oggetto di opportuni controlli da parte dell’Ente.“Accogliamo con favore la disponibilità dimostrata dalle Associazioni – ha dichiarato il sindaco Peracchini – che rappresentano un così importante volano economico per la città, con l’impegno di condividere con loro i futuri investimenti che l’imposta di soggiorno ci permetterà di realizzare”.“Al più presto ci metteremo al lavoro con le Associazioni – ha rimarcato l’Assessore Asti - creando un tavolo tecnico per l’ascolto e la condivisione con chi, in questi anni, ha dimostrato capacità imprenditoriali fornendo alla città nuove opportunità di lavoro e ricchezza”.Tra gli obiettivi dell’intesa c’è inoltre l’incremento dell’azione di contrasto all’evasione dell’imposta, e più in generale il potenziamento dei controlli per combattere l’evasione e l’elusione fiscale del comparto turistico. Per il prossimo anno sarà valutata la possibilità di differenziare e modulare l’importo dell’imposta in relazione alle diverse tipologie di offerta ricettiva, e comunque nell’ottica di un ragionevole principio di progressività dell’imposta.