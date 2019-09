La Spezia - La nave Costa Smeralda, nuova ammiraglia della compagnia italiana, partirà per la crociera inaugurale il 30 novembre invece del 3 novembre. Lo hanno annunciato la stessa Costa Crociere spiegando che i lavori per l'ultimazione dell'unità presso il cantiere Meyer Turku in Finlandia hanno accumulato un ritardo di qualche settimana. La nave, un gigante alimentato a GNL, arriverà dunque alla Spezia nei primissimi giorni di dicembre nel suo tragitto che comprende Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca e Civitavecchia.

