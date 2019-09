Reddito cittadinanza nello Spezzino, comune per comune

La Spezia - Quante persone percepiscono il reddito di cittadinanza? Se l'è chiesto, scendendo generosamente nel dettaglio – cioè comune per comune – IlSole24Ore, che ha elaborato dati di Istat e Ministero dell'economia e delle finanze. Un'indagine che rende quindi possibile chiedersi che percentuale di disoccupati abbia fin qui ottenuto in Reddito di cittadinanza ai quattro angoli dello Spezzino, dove – dato aggiornato al 15 luglio – erano state accolte 2.220 domande a fronte di poco meno di 3.700 richieste complessive. Il comune con la più alta percentuale di persone escluse dal lavoro che hanno raggiunto il Rdc è quello di Maissana, in alta Val di Vara: 8.7 per cento. Segue un altro comune della valle del biologico, cioè Calice al Cornoviglio, con il 7.7 per cento.



Il capoluogo La Spezia, con il 6.6 per cento di disoccupati che hanno cominciato a percepire lo strumento cavallo di battaglia dei Cinque stelle, si piazza al terzo posto in questa particolare graduatoria. Tutti gli altri comuni spezzini si attestano saldamente sotto la percentuale media nazionale, pari al 6.1 per cento. I valori più alti dopo il terzetto di testa sono quelli di Sarzana (4.8 per cento), Arcola e Follo (4.6), Carrodano (4.5), Beverino (4.4) e Castelnuovo (4). Di poco sotto il 4 per cento Ameglia e Lerici. Eccezion fatta per il 3.5 di Luni e il 3.3 di Santo Stefano, tutto il resto dei comuni spezzini ha meno del tre per cento dei disoccupati che hanno chiesto e ottenuto il Reddito di cittadinanza, con percentuali addirittura sotto l'uno per cento alle Cinque Terre e a Pignone.

N. R.

14/09/2019 10:09:49