La Spezia - Quando si sostituisce una vecchia caldaia con una nuova di ultima generazione si pone il problema di come smaltire correttamente l’impianto in via di sostituzione. “Esistono norme di legge da seguire – spiega Emanuele Capriulo, Presidente Impiantisti Idraulici Confartigianato - affinché lo smaltimento avvenga nella maniera giusta e soprattutto meno impattante sull’ambiente. Le caldaie rientrano nella categoria dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, secondo la normativa di riferimento, quando arrivano al termine del loro ciclo di vita devono subire dei trattamenti specifici in modo da evitare la dispersione di sostanze inquinanti nell’ambiente”.

L’Ufficio Ambiente Confartigianato evidenzia come gli utenti finali possono chiamare il servizio di raccolta a domicilio Acam, attraverso il quale richiedere il ritiro della caldaia direttamente presso la propria abitazione oppure l'utente può trasportare la vecchia caldaia presso l’isola ecologica più vicina. Il cliente che compra da solo presso un negozio commerciale di elettrodomestici la caldaia o un nuovo generatore di calore che prenderà il posto di uno dello stesso tipo che possedevate da anni è tenuto per legge a ritirare l’elettrodomestico da sostituire senza applicare oneri aggiuntivi. I commercianti dovrebbero informare adeguatamente i clienti della possibilità di usufruire dell’uno contro uno quando si rivolgono presso di loro per l’acquisto di una nuova caldaia che garantisca maggiore efficienza. L'impiantista idraulico che invece porta il generatore a casa del cliente, lo installa e ritira la vecchia caldaia dovrà richiedere l’autorizzazione iscrivendosi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali attraverso una precisa pratica.



“Le imprese operanti l’installazione o la gestione di un centro di assistenza per impianti ed apparecchiature di riscaldamento, condizionamento, idraulica – prosegue Capriulo - se sono interessate, a raccogliere, raggruppare e trasportare in conto proprio rifiuti speciali ed i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) provenienti dall’esercizio della propria attività, devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali”.



Per quanto concerne i Raee domestici, l’iscrizione all’Albo autorizza tali imprese al raggruppamento dei Raee, ritirati da utenze domestiche, presso la sede del proprio esercizio, ed a trasportarli con mezzi propri nei percorsi dal domicilio del cliente o dalla la propria sede ai centri di raccolta. Per i Raee professionali, se tali imprese sono formalmente incaricate dai produttori di Aee di ritirare Raee professionali da utenti professionali, l’iscrizione all’Albo permette di raggrupparli presso la sede del proprio esercizio e di trasportarli agli impianti autorizzati individuati dai produttori di Raee professionali. Per i rifiuti speciali invece le imprese produttrici di questi rifiuti interessate a trasportarli autonomamente agli impianti autorizzati a riceverli, possono i iscriversi alla specifica categoria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali: tale autorizzazione consente il trasporto in contro proprio, cioè con mezzi in disponibilità dell’impresa, ed è riguardante il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, ed il trasporto di rifiuti pericolosi in quantità non superiore ai trenta chilogrammi o litri al giorno.



Confartigianato La Spezia offre un apposito servizio di consulenza e di assistenza ai fini dell’iscrizione all’Albo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ambiente Confartigianato, dott.ssa Laura Canese, Tel. 0187.286651 oppure scrivere una e-mail: ambiente@confartigianato.laspezia.it

29/09/2018 12:07:35