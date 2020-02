La Spezia - Mercoledì 12 febbraio dalle 11.00 - 15.00 presso la sede Cisl di La Spezia di Via Paolo Emilio Taviani, si terrà un recruiting day organizzato in collaborazione tra Gi Group e Felsa Cisl Liguria.

Questa sarà l'occasione per far incontrare domanda ed offerta di lavoro portando i propri Curriculum Vitae e mettendosi subito alla prova con un primo colloquio di lavoro.

Le figure richieste sono 40 di cui 10 primaristi, 10 elettricisti, 10 carpentieri e 10 manovali.

Per informazioni potete contattare direttamente il coordinatore provinciale Felsa Cisl di La Spezia Clarke Ruggeri al 3484748508 o mandando una mail a felsacislsp@gmail.com



REDAZIONE

03/02/2020 14:45:49