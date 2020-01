Pontremolese, un tavolo con Emilia e Toscana e un primo lotto di lavori

La Spezia - E pur qualcosa si potrebbe muovere. Parliamo della pluridecennale vicenda del raddoppio della Pontremolese, la linea ferroviaria che collega La Spezia e Parma. L'interesse, però, non è per i tempi di percorrenza dei passeggeri, perché oltre alle due città i binari che si snodano sull'Appennino collegano il porto spezzino con la Pianura Padana e il Nord Italia.

Questa mattina, nel corso dell'incontro tra il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e la comunità portuale sono infatti stati annunciati alcuni possibili interventi per il miglioramento della situazione.

Non si è parlato del completamento del raddoppio, né della realizzazione della famigerata galleria di valico, ma di tre provvedimenti che possono essere intesi come un primo lotto di interventi in attesa che anche tutto il resto si sblocchi.

Ad annunciare l'ipotesi è stato lo stesso Toti, parlando di una mini Pontremolese da raggiungere attraverso un tavolo interregionale anche con Emilia-Romagna e Toscana per realizzare una serie di opere in grado di dare le risposte che il territorio si aspetta, in attesa del progetto complessivo.

Si tratterebbe prima di tutto dell'allargamento dei marciapiedi nelle tre stazioni in cui non è consentito l'incrocio dei convogli, così da consentire agli operatori portuali di realizzare treni più lunghi. Inoltre verranno richiesti a Rfi il rifinanziamento del raddoppio nella zona di Vicofertile e la riduzione delle tariffe perché la pendenza della linea obbliga i treni merci a muoversi con doppio locomotore.



All'incontro, che si è svolto nell'auditorium dell'Autorità di sistema portuale, erano presenti, tra gli altri, l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, la presidente dell’Adsp Carla Roncallo e il segretario generale Giuseppe Di Sarcina, la parlamentare Manuela Gagliardi e il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.

"Il nostro compito - ha detto il primo cittadino facendo riferimento agli scontri avuti con Lsct nelle scorse settimane - è quello di tutelare la competitività del nostro porto. Per questo ci sono temi nazionali da affrontare, ma anche investimenti da fare da parte delle aziende concessionarie. Il Piano regolatore portuale attende da 15 anni la realizzazione di determinate infrastrutture. Mi piacerebbe sapere quali sono i tempi previsti per la riconsegna alla città di Calata Paita. La concessione di 53 anni è stata data senza una gara europea, ma a determinate condizioni. E' stato firmato un protocollo d'intesa con il Demanio e vorrei avere una data e una progettualità entro la fine del mio mandato".



La presidente Roncallo ha sottolineato come l'impegno dell'Adsp sia quello di porsi "sempre in maniera propositiva nell'esercitare il suo ruolo e affinché i lavori partano davvero e tutto il Piano di sviluppo del porto e del fronte a mare prenda avvio, consentendo di liberare Calata Paita e di realizzare il molo per le navi da crociera. Ci sono segnali positivi - ha concluso - resta da definire la questione temporale".



Il tema delle infrastrutture è stato al centro dell’incontro, insieme a quello della sicurezza in un porto, quello della Spezia che ha percentuali di trasporto su ferro superiori al resto d’Italia, a cui si devono dare risposte concrete e strategiche per la comunità.

"La ferrovia rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo del porto della spezia - ha sottolineato Toti -. E la Pontremolese deve essere inserite dentro le reti Ten-T e diventare prioritaria in Europa nel 2023. Un periodo nel quale il ruolo di Regione Liguria sarà ancora di più fondamentale se riesce a mettere insieme le volontà delle Regioni limitrofe, per avere un consenso comune e presentarsi ai tavoli di revisione delle reti Ten con un consenso allargato e interregionale".



Il presidente provinciale dell'Associazione degli agenti marittimi, Giorgio Bucchioni ha però fatto notare come la Regione abbia stretto un accordo con Lombardia e Piemonte sul tema delle infrastrutture. "Mi pare che sia stata abbandonata la Pontremolese, che non ci sia interesse da parte delle Regione. Con l'esempio del cantiere del nuovo Ponte Morandi è cambiata la percezione rispetto alla certezza degli investimenti in Liguria, mi auguro che lo stesso impegno ci sia per le opere che riguardano La Spezia, come la variante Aurelia e che si possano presto vedere progressi per quel che riguarda la Pontremolese".



Il presidente ha risposto lamentando alcune difficoltà nei rapporti con Ferrovie dello Stato e Anas per quel che concerne la programmazione a causa della governance delle due società.

"Dove seguiamo direttamente i progetti si procede spediti, come nel caso della Ripa. La Spezia non è figlia di un dio minore. Sulla variante assisteremo all'affidamento del primo lotto nelle prossime settimane".



Il microfono è poi passato ad Andrea Fontana, presidente degli Spedizionieri spezzini, categoria che vede al lavoro circa 400 persone.

"Quando il fronte della comunità portuale viene incrinato emergono fantasmi del passato, che vorrebbero far passare il porto come fonte di inquinamento e lavoro nero. Invece l'occupazione, come dimostra uno studio recente, è di qualità. Però i dati ci dicono che da qualche anno il porto non cresce, come la portualità italiana, ed è facile capire che alla Spezia il problema sono gli spazi e per questo speriamo che i lavori di ampliamento delle banchine partano al più presto. Inoltre stiamo assistendo all'integrazione verticale con carrier e terminal che appartengono sempre più spesso alle compagnie. La speranza è che alla Spezia il terminalista resti indipendente".



Piergino Scardigli, presidente della Suola nazionale dei trasporti, ha ricordato come il Prp preveda insieme all'aumento dei traffici anche quello del trasporto su ferro. "Abbiamo di fronte una grande occasione per il raddoppio della Pontremolese con la revisione del corridoio Scan-Med ma per inserire l'infrastruttura nel programma europeo occorre consenso nel nostro paese sulla realizzazione dell'opera".



Mentre il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, ha chiesto maggiore attenzione al tema del trasporto marittimo interno al golfo, per Confartigianato ha preso la parola Nicola Carozza, che ha fatto osservare come la fortuna dell'economia spezzina siano le molte vocazioni che si stanno scoprendo, per esempio con la presenza dei consorzi all'interno del terminal crociere, dove realizzano vendita diretta dei pacchetti. Sul trasporto marittimo qualcosa si è mosso e presto sarà inaugurato un nuovo battello. Dalla Regione, però - ha concluso -, le imprese si sarebbero attese maggiore sostegno attraverso bandi e call".

Il direttore di Cna Angelo Matellini si è detto rasserenato dopo l'ascolto delle parole di Peracchini e Toti in fatto di rapporti con Lsct.



Secondo Toti, infine, il porto della Spezia è pronto a diventare primo porto per sostenibilità e infrastrutture. Anche grazie all’elettrificazione delle banchine e allo switch previsto sui carburanti a minor contenuto di zolfo.

Questo per dire che nel complesso tessuto industriale della Spezia, il suo porto è cresciuto di più in assoluto insieme a Genova e insieme al mercato turistico.

"La politica - secondo il governatore - deve fare la sua parte e penso che lo stia facendo cercando interlocutori e sensibilizzando il governo centrale. Ma affinché ci sia la giusta sensibilità i progetti vanno condivisi da tutti i soggetti: Regione, Comune, chi fa impresa, opinion leader dei territori. Oggi è il primo passo per una città che rappresenta un modello su cui mi auguro incida anche la transizione dal carbone al gas della centrale Enel. Il fatto che si possa fare impresa e shipping in uno degli scenari turistici più suggestivi d’Italia è un altro motivo di vanto. Tutti dobbiamo condividere e trasferire ciò in un dibattito nazionale che deve avere in primo piano il tema della logistica, della pontremolese, delle regole e della riorganizzazione del porto".

TH.D.L.

20/01/2020 18:12:43