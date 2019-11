La Spezia - Prima di tutto, prima delle parole, dei numeri e delle considerazioni, un pensiero ed un applauso ai soldati rimasti feriti in Iraq. Non poteva che aprirsi così la seconda fase degli “Stati Generali dell’Economia della Spezia 2019”, il lungo pomeriggio di approfondimento ospitato nel gremito auditorium dell’Adsp del Mar Ligure Orientale. C’è un po’ tutta la classe dirigente della città, le autorità civili e le istituzioni militari, le deputate Stefania Pucciarelli e Raffaella Paita. Toccherà, come da programma, a Riccardo Riva, senior manager di Ey Spa, presentare i risultati dello studio: “La Spezia è un territorio fatto di piccole medie imprese, con alcuni grandi committenti e dei settori forti come la portualità, la robotica, i nuovi materiali legati alla nautica. Abbiamo ascoltato quel che è stato detto nella prima fase e abbiamo isolato quattro diverse aree tematiche: altrettanti gruppi di lavoro hanno così approfondito nel primo tavolo la “crescita aziendale come fattore di sviluppo”, nel secondo tavolo le “necessità formative per essere competitivi”, nel terzo gli “spazi produttivi e infrastrutture”, infine il quarto tavolo si è occupato di “sostenibilità tra città, turismo e territorio”.



Del primo tavolo facevano parte Paolo Figoli, presidente della Confartigianato spezzina, Mario Gerini, presidente di Ance La Spezia, Marco Grillo, responsabile relazioni industriali Fincantieri e Giampiero Lorandi, direttore coordinamento Business Elettronica Leonardo Spa. Innanzitutto si parte dalle necessità: in primis l’esigenza di riuscire a rispondere alle richieste dei grandi committenti provando a crescere di dimensionalita’. Il problema sono le dimensioni delle imprese e la mancanza di managerialità che supporti la conduzione familiare: un cambio culturale, l’introduzione di ‘temporary manager’, l’adozione di ‘contract e program manager’ sono le strade delineate nello studio e il richiamo va anche q Filse, la finanziaria della Regione Liguria. Senza dimenticare il “Progetto della crescita” e la nascita di nuove start up per potenziare aziende già esistenti e per attrarne dall’estero. Così Lorandi, per Leonardo Spa che è uno dei grandi committenti del territorio: “Abbiamo bisogno di una unica fornitura di beni e servizi con un’unica interfaccia. Abbiamo bisogno che le realtà operino in collaborazione e nel lungo periodo si dovrà pensare a soluzioni di ingrandimento, attraverso la fusione delle realtà. Chiederemo alla nostra catena di fornitura la garanzia della qualità e della continuità. E la capacità di interagire coi nuovi sistemi informatici”. Così invece Figoli: “C’è la necessità di adeguarsi. La peculiarità delle nostre imprese ha una doppia faccia: parliamo di realtà che vengono da lontano ma che mancano di managerialità. C’è poca delega, poca sensibilità alla necessità imposta dai cambiamenti tecnologici. I corsi per il 4.0 che stiano facendo ci stanno dando le prime soddisfazioni: i giovani si occupano di big data, e-commerce”.



Secondo tavolo dedicato alle “Necessità formative” nel quale il gruppo di lavoro formato fa Alessandra De Simone, responsabile spezzina di Issforcoop, Federica Catani, per la scuola dei Trasporti, Sauro Gazzoli, del Comitato Esecutivo di Promostudi, Renato Goretta, presidente della Piccola Industria della Spezia, Riccardo Papa, direttore Cisita, Roberto Guido Sgherri, presidente Its La Spezia, Elena Signorastri, responsabile personale Fincantieri Muggiano, Lelio Tognoli, direttore di Formipresa. Ripensare il valore dei fabbisogni formativi occupazionali, trovare le modalità giuste per incrementare la qualità della formazione. Ma anche identificare nuovi spazi formativi creando un polo della formazione e potenziare i centri di ricerca: questi i punti nodali. Il dottor Sgherri parla di una questione sostanzialmente culturale da correggere: “Le famiglie danno più importanza a un percorso accademico anziché tecnico. Un aspetto da correggere o quanto meno controbilanciare perché tanta scolarità ha bisogno di ricadute occupazionali. Un polo della formazione? Per fare crescere la cultura delle professioni tecnico scientifica occorre sottolineare i risultati migliori. Its ne è un esempio e va rafforzato con più percorsi diversi da meccanica, navalmeccanica e nautica. Un esempio è la mobilità sostenibile sul mare, e poi la creazione di laboratori, congiunti con l’Università, che consente agli studenti di interagire direttamente con la materia dei corsi stessi. E le imprese sarebbero le prime ad avere delle risposte”. Così Alessandra De Simone: “Una linea C-bis, per dirla in termini tecnici, con accordi meno stringenti per le aziende con le associazioni datoriali e verificare ex post gli esiti occupazionali che è poi il lavoro dell’ente formativo. La programmazione territoriale magari regionali? In taluni casi può essere la risposta giusta, in altri si rischia di scivolare: qui abbiamo costruito un piano dove la programmazione è stata fatta territorialmente con un grande sforzo da parte di tutti. Servono risposte puntuali per domande puntuali. Sta al territorio dare un’idea e alla Regione il compito di valutarla”.



Terzo tavolo sul tema delle infrastrutture e degli spazi produttivi con le orazioni di Salvatore Avena, ad La Spezia Port Service, e Federica Maggiani, presidente di Cna La Spezia che hanno condiviso il tavolo con Paolo Bertetti (San Lorenzo), Francesco Ciuffi (Intermarine), Francesco Ferrari (Ance), Daniele Testi (Contship Italia). Nell’elenco finiscono tutte le grandi infrastrutture mai finora realizzate: si va dal potenziamento del collegamento terminal-ferrovia ad una migliore viabilità col porto, passando per il ripensamento del fiume Magra e la conclusione della Variante Aurelia, alla necessità di eseguire dragaggi nel Golfo e sul fiume, al famoso ponte che unisce Ceparana a Santo Stefano. Nella lista delle necessità l’apertura del ponte della Colombiera per le imprese, l’identificazione di una banchina pubblica, l’elettrificazione banchine, il passaggio a Gnl con premialità agli armatori che la adottano, al sostegno all’automazione delle attività agricole, recupero aree poco o non utilizzate, ridisegno linea di costa, creazione di nuovi spazi produttivi. “Il 30 per cento del traffico del porto spezzino si muove su ferro con 17 chilometri di binari fra le diverse aree, compreso dunque il retroporto di Santo Stefano. Serve però connettersi al resto del mondo, raddoppiando la Pontremolese anche aprendo a privati. E anche sul dragaggio bisogna cambiare punto di vista: serve a portare le navi in banchina, inutile fare tanti investimenti se non si fanno questi interventi”. Aggiunge Maggiani: “Le imprese che vogliono investire hanno bisogno di spazi ora. Giusto pensare alla città del futuro ma necessario dare risposte alle aziende subito. Bisogna da subito ridisegnare la linea di costa secondo le necessità di chi vuole lavorare. Parlo di spazi a terra ma anche a mare. C’è altrimenti il pericolo che possano passare gli anni. Ripensare il Magra? Sarebbe facile se ognuno facesse la propria parte. C’erano tremila posti barca, sono diventati duemila e la tendenza non sembra aver un’inversione di marcia. Sere un soggetto coordinatore che c’è, è il parco. Così facendo possiamo cambiare la tendenza e si smetterà di assistere al solito rimpallo di responsabilità. Le imprese che operano in quella zona hanno condiviso quello che abbiamo detto da tempo”. Di città diffusa parla invece Francesco Ferrari: “Quasi tutta la provincia va pensata come un’unica città metropolitana, travalicando i limiti geografici... considerando che parliamo di un territorio di 92mila abitanti. La città va reinventata e nei prossimi anni le amministrazioni potranno scrivere una storia con nuovi contenuti. C’è uno studio commissionato nel 2006 da Confindustria che già al tempo divideva le città fra attrattive e non attrattive. Ecco noi dobbiamo impegnarci per fare parte del primo elenco. La polveriera di Vallegrande potrebbe essere dimessa e valorizzata per non parlare delle aree della centrale e dell’Ex Ip”.





L’ultimo tavolo riguarda la sostenibilità fra città, industria e turismo. Essere attrattivi significa fra le altre cose offrire servizi ed infrastrutture, sviluppare relazioni di Area Vasta, avere un ospedale, potenziare la rete fognaria, migliorare quella acquedottistica e naturalmente avere un porto sostenibile. Non essere insomma solo un hub dei flussi turistici delle Cinque Terre, ma promuovere in prima persona nuove forme di turismo. Potenziando le attività outdoor, ampliando la rete wifi, pensando ad un polo di trasferimento tecnologico per la nautica e ad un’integrazione del Talent Garden di Sarzana con incentivo alla creazione di uno spazio anche alla Spezia. Il gruppo di lavoro vedeva collaborare Gianfranco Bianchi, presidente Confcommercio, Ettore Antonelli, consigliere Digital Innovation Hub, Lorenzo Franchini, delegato per Enel, Luca Piccioli, per Iren, Cristina Raso, responsabile marketing Grand Hotel Porto Venere, Alessandro Ravecca, presidente Confesercenti, Armando Schiffini, consigliere di Confagricoltura, Francesca Zani, presidente dell’Ordine degli Architetti della Spezia. Tocca innanzitutto a Bianchi: “Hub delle Cinque Terre in modo naturale, lo ha deciso il mercato è quello che è successo nel mondo. Non possiamo andare in giro a promuovere tutto quanto insieme, quello dovrà accadere dopo. Cominciamo a mettere a sistema l’intera linea di costa, i tre parchi e le tre aree protette: bisogna partire da qui. Sono sempre stato contrario agli incontri in capo al modo, dobbiamo piuttosto pensare ai nostri punti di forza. Come l’industria dei grandi yacht per una clientela selezionata che tuttavia vuole servizi di qualità, come ad esempio un albergo a cinque stelle che in città manca”. Poi Ravecca che nel suo intervento dimostra diversità rispetto al collega: “Siamo una piccola provincia con un territorio che ha montagna, mare, collina e... vorremmo fare tutto ma non andiamo da nessuna parte se non troviamo un’idea comune. Penso innanzitutto che più aggregazioni facciamo più possiamo avere dei risultati. Siamo turisticamente giovani e stiamo pensando di tutto ma non sappiamo cosa fare da grandi. Il filo conduttore deve essere la qualità dei servizi, ma anche la qualità dell’aria, della rete fognaria oltre chiaramente ad avere dei manager che si occupa dello sviluppo. Non sono i b&b la risposta, non può essere il turismo di massa il must, non possiamo andare in giro per il mondo ognuno a proporre il suo. La Provincia non c’è più e manca una governance, una regia unica: La Spezia va oltre le Cinque Terre. Siamo l’unica vera città della zona e dobbiamo essere capaci di integrare”. Infine Francesca Zani che chiude la lunga prima parte degli Stati Generali: “Abbiamo assistito ad un depauperamento del tessuto economico e sociale. Oggi dobbiamo calibrare la nostra identità sulle eccellenze: i ragazzi devono avere dei motivi per rimanere qui, formarsi e dare il proprio contributo. La qualità dei servizi è fondamentale ma anche lavorare per ridurre gli inquinamenti fa parte del discorso. Non sarebbe il caso di fare come a Genova un salone come Orientamenti che spieghino le diverse eccellenze che già esistono”.



11/11/2019