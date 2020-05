Peracchini promette: "Un nuovo inizio per il Parco del Colombaio"

La Spezia - Si è conclusa la procedura per l’aggiudicazione e vendita della Casina Rossa inserita nel Parco del Colombaio. Dopo tre aste non andate a buon fine, il Comune della Spezia nelle scorse settimane ha ricevuto un’offerta di acquisto dell’immobile a seguito della quale gli uffici hanno emanato un “Avviso di manifestazione di interesse vincolante per l’acquisto dell’immobile”. Una procedura elaborata al fine di favorire la più ampia partecipazione di soggetti interessati per arrivare ad una assegnazione definitiva capace di soddisfare le esigenze del Comune stesso che ha da sempre avuto a cuore la struttura e non ha mai voluto svenderla. Dopo una prima offerta di 450 mila euro, dunque, si è arrivati all’assegnazione definitiva per 615 mila euro.

“Finalmente un nuovo inizio per la Casina Rossa - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini - l’immobile e tutto il Parco del Colombaio si trovano immersi in uno dei polmoni verdi della città e come amministrazione lo abbiamo sempre individuato come un punto nevralgico. Purtroppo per anni non è stato al massimo delle sue potenzialità, trascurato dai gestori precedenti che nell’ultimo periodo lo avevano non solo occupato senza titolo ma avevano anche maturato un debito di 100 mila euro, causando direttamente e indirettamente un danno a tutti i cittadini. La svendita dell’immobile non è mai stata una possibilità e, diversamente da chi credeva che solo uno sceicco avrebbe potuto comprare questa struttura, noi abbiamo da sempre creduto nello spirito di imprenditorialità di privati, spezzini. E infatti, a seguito dell’asta il complesso immobiliare Parco del Colombaio è stato aggiudicato per 615 mila euro a due imprenditori spezzini. Ringrazio l'assessore al Patrimonio Manuela Gagliardi e tutti gli uffici che fin dall'inizio hanno seguito tutte le procedure per la valorizzazione dell'immobile. Oggi festeggiamo la fine di una mala gestione e un nuovo inizio per la Casina Rossa.”

Redazione

09/05/2020 14:05:27