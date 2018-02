La Spezia - Secondo il segretario della Uilm spezzina Graziano Leonardi, confermato stamani per la terza volta consecutiva, gli ultimi governi hanno esibito "disinteresse verso il progetto del Polo della Difesa", dimostrando "mancanza di una strategia industriale ad ampio respiro per il Paese".



Leonardi, dalla sala conferenze del Santa Caterina Park Hotel di Sarzana, ha sostanziato quest'accusa con un esempio: "Un episodio che, per la superficialità dei promotori, rischia di diventare un grosso problema per Oto Melara. Nell'ultima Legge finanziaria è stato inserito, alla chetichella, un emendamento utile solo al consenso elettorale di qualche parlamentare. Questo emendamento prevede che i poligoni militari debbano sottostare, da subito, a tutta una serie di adempimenti burocratici in tema di impatto ambientale, incluse relazioni e valutazioni da far approvare agli enti preposti, cioè Arpa. Questi adempimenti, farraginosi e complicati, rischiano di bloccare le attività di prove a fuoco nei poligoni dei prodotti Oto Melara. E così sta succedendo: da inizio anno sono bloccate le prove di collaudo dei sistemi d'arma".



Il risultato? "Niente prove di collaudo, niente fatturazione", ha sentenziato il sindacalista.



REDAZIONE

06/02/2018 16:18:49