La Spezia - Verrà aperta al traffico lunedì 23 luglio la nuova bretella stradale di collegamento riservata ai mezzi pesanti che accedono al terminal Ravano. Ciò permetterà di evitare il transito dai gates antistanti il Molo Fornelli che costituiscono l’accesso principale al terminal LSCT.



L’AdSP, rispettando gli impegni presi al tavolo di confronto con le associazioni dell’autotrasporto, insediatosi la scorsa estate e coordinato dalla Prefettura, ha realizzato in tempi record la nuova bretella, che consentirà di sgravare una componente del traffico pesante che deve accedere al porto, stimata tra il 15 e il 20% del totale.

Si tratta di un nuovo tratto di strada lungo circa 200 metri, che dopo l’ingresso al porto del varco Stagnoni, si sviluppa sul lato sinistro della ferrovia, mantenendo una quota più alta di questa e deviando poi a sinistra verso il nuovo ingresso del terminal Ravano.

“Abbiamo da subito preso sul serio le questioni che ci hanno posto gli autotrasportatori circa un anno fa e siamo intervenuti realizzando quanto ci veniva richiesto, ad iniziare dalla copertura installata per le attese al varco Stagnoni, dalla messa a disposizione di ulteriori servizi igienici, dalla realizzazione dei percorsi pedonali protetti, tutte opere importanti per alleviare il disagio ma non per sveltire l’accesso dei mezzi”, ha dichiarato il presidente Carla Roncallo.

"Su questo tema invece, la nuova bretella auspichiamo possa giocare un ruolo importante, che insieme agli altri provvedimenti messi in atto nei mesi scorsi da Sistema Porto e da LSCT, gestori rispettivamente del varco Stagnoni e dei gates di accesso al Fornelli, riesca ad attenuare quanto più possibile il fenomeno delle attese ai varchi, comunque già in attenuazione rispetto alla scorsa estate, anche se ci aspettiamo una certa crescita nelle prossime settimane, nel periodo precedente al periodo feriale”, ha continuato il presidente.



“Voglio ringraziare comunque tutti gli attori del tavolo di coordinamento, in primis il prefetto ed il suo staff, ma anche gli operatori portuali, il terminal e le associazioni dell’autotrasporto, che ci hanno sempre supportato con grande attenzione, nel tentativo di risolvere, ognuno per la sua parte, le complesse problematiche emerse. Ringrazio infine il nostro Ufficio tecnico, che ha curato progettazione e direzione lavori e l’impresa che ha costruito la bretella, per il rispetto dei tempi, davvero contenuti, entro i quali i lavori dovevano essere realizzati”.

21/07/2018 10:02:52