La Spezia - Sono ore di attesa per i lavoratori di Leonardo che, come quelli di altri stabilimenti sparsi per l'Italia, non hanno ancora compreso precisamente se l'attività della fabbrica sarà interrotta per aderire alle misure di contenimento del contagio da coronavirus emanate ieri dal governo.

Il decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale recita testualmente che "sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive". Ovviamente Leonardo e Mbda rientrano nel comparto dell'industria della difesa e dunque toccherà al prefetto Antonio Lucio Garufi esprimersi sull'effettiva possibilità di chiudere i battenti.



La decisione è attesa tra oggi e domani, dopo che si saranno svolti i confronti con i rappresentanti sindacali di Fiom Cgil, Mattia Tivegna, Fim Cisl, Gianluca Tavilla, e Uilm, Graziano Leonardi.

Già nella giornata di ieri le segreterie avevano espresso la loro opinione con un volantino che prende atto degli sforzi delle aziende nel prendere tutti i provvedimenti possibili per impiegati e operai, avendo adottato rispettivamente telelavoro e turni sfalsati in modo da ridurre la concentrazione di persone e conseguentemente il rischio di contagio, ma anche della preoccupazione che attanaglia la stragrande maggioranza dei 930 dipendenti di Leonardo. Un sentimento che non ha portato direttamente alla proclamazione dello sciopero ma che ha spinto i sindacati a consigliare ai lavoratori di rimanere a casa nella giornata di oggi e in quelle successive facendo ricorso a ore di permesso a recupero e alla banca ore, oppure a premessi retribuiti, ferie o conto ore.

I vertici nazionali di Fiom, Fim e Uilm sono arrivati a minacciare lo sciopero nel caso che da parte delle aziende non ci fosse la disponibilità ad applicare in maniera puntuale il Protocollo siglato il 14 marzo scorso e a riconoscere alla salute dei lavoratori il primo posto tra le priorità. La comunicazione è giunta ben oltre la mezzanotte di oggi e pertanto non ci sono stati i tempi tecnici per prendere in considerazione la proclamazione dello sciopero, ma sembra chiaro che la posizione dei sindacati sia ferma, nonostante le misure prese dall'azienda e nonostante la presenza di personale in azienda registrata oggi, compresa tra i 50 e i 60 dipendenti. Il timore diffuso tra i lavoratori, l'importanza del "muoversi il meno possibile" e i dubbi sulla necessità impellente di proseguire con la produzione di cannoni e missili in questo momento potrebbero infatti portare verso una vera proclamazione di sciopero.

TH.D.L.

23/03/2020 16:19:19