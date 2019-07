La Spezia - Cercasi su La Spezia e dintorni persone motivate e serie, in possesso dei titoli professionali previsti dalla vigente normativa (laurea in scienze della formazione primaria), per attività di insegnamento part-time e full-time alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria. Se interessati inviare curriculum vitae a scuolapiacasa@cdh.it

