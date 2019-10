La Spezia - Una cinquantina di lavoratori con le bandiere dei sindacati di categoria hanno dato vita questa mattina al presidio sotto la prefettura a sostegno dell'incontro tra i vertici sindacali nazionali e il governo per la revisione del contratto nazionale. Presenti, tra gli altri, i segretari di categoria Tiziana Venelli, per Slc Cgil, Speranza Poleschi, per Fistel-Cisl, e Alessandro D'Ippolito e Sara Frilli, per Uilcom Uil.

Lo stato di agitazione indetto dalle segreterie nazionali ha portato all'incontro con il ministero per parlare di garanzie in merito alle delocalizzazioni e le clausole sociali, tra le altre cose.



La vertenza interessa alla Spezia un migliaio di lavoratori, dipendenti in gran parte di Comdata e di Call&Call. Quest'ultimo call center, in particolare, sta attraversando un periodo di difficoltà dopo aver perso la commessa Enel e a fine mese si dovrebbe svolgere un incontro tra il presidente Umberto Costamagna e i vertici sindacali nazionali in cui saranno rese note le mosse future per il salvataggio dell'azienda.

