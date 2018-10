Laghezza a Cernobbio per il Forum Conftrasporto

La Spezia - Portualità e reti intermodali al centro del 4° Forum Internazionale di Conftrasporto-Confcommercio a Cernobbio, sul Lago di Como. Ai lavori hanno partecipato i vertici del trasporto italiano fra cui l'imprenditore Aponte, patron di Msc Crociere che nel corso del suo intervento si è detto preoccupato per il mancato accordo tra USA e Cina. Importanti le testimonianze del governatore ligure Giovanni Toti e del vice-ministro Edoardo Rixi, in rappresentanza della Liguria e del Governo. Per La Spezia presente Alessandro Laghezza, presidente degli spedizionieri e dell’omonimo gruppo. La kermesse iniziata ieri e proseguita con gli incontri di questa giornata traguardava il punto della situazione di un’economia che viaggia spedita e su mezzi sempre più tech. Occorre dunque un cambio di passo generale, che contempla anche gli strumenti che regolano la sostenibilità dei trasporti.

