La Spezia - Ieri mattina il vicesindaco della Spezia con delega all’Università e Ricerca Genziana Giacomelli è stata relatrice a Pavia all’iniziativa promossa da Anci sul tema “Il potenziale delle città medie per lo sviluppo dell'Italia - Un road show per conoscere, valorizzare e promuovere lo sviluppo e l’eccellenza dei territori”. Al centro del dibattito, il confronto fra le città universitarie, sia quelle di importante tradizione sia quelle che, di recente, hanno puntato su alcune specializzazioni forti, a sostegno delle proprie vocazioni territoriali e filiere economiche e produttive.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei lavori della Consulta delle Città Medie e Pianificazione Strategica – Anci, che costituisce la sede per discutere e approfondire tematiche e questioni di interesse comune su cui è opportuno costruire strategie unitarie volte a supportarle.



Il vicesindaco Giacomelli ha dunque presentato l’esperienza del Polo Universitario Spezzino ripercorrendone la storia e tracciando le linee programmatiche per il suo futuro sviluppo: “E’ stata un’occasione importante per presentare La Spezia come capitale della nautica – dichiara –. Anche se nella nostra città non ospitiamo importanti saloni o fiere di settore, alla Spezia hanno sede quattro fra le cinque più importanti aziende della nautica, di cui tre di fama internazionale. Ma, oltre alla produzione di barche e yacht, esiste una filiera importante della formazione: scuole per elettricisti navali, falegnami, aziende che si occupano di rifiniture ed accessori per la nautica, e quindi anche manodopera altamente specializzata nonché scuole di formazione. In questo quadro si inserisce il nostro Polo Universitario, che rappresenta per l’offerta formativa un unicum e un’eccellenza nel mondo: 3 corsi di Laurea triennale (ingegneria meccanica, ingegneria nautica, curriculum triennale design del prodotto della nautica) e 3 corsi di Laurea specialistica (laurea magistrale yacht design, laurea magistrale design navale nautico, curriculum magistrale ingegneria meccatronica). Le lezioni in alcuni casi sono tenute interamente in inglese, e frequentate da studenti che provengono da tutto il mondo. Nel 2019 – anticipa la Giacomelli - il Polo Marconi si doterà di nuovi laboratori e di una nuova sede, a testimonianza che la nostra Università sta crescendo e diventerà sempre più un punto di riferimento per chi vuole specializzarsi nella nautica”.



Il Polo universitario spezzino

E’ stato costituito nel 2002 con la forma di una società consortile denominata “PROMOSTUDI S.c.a.r.l.”, dal Comune della Spezia, dalla Provincia della Spezia, dalla Fondazione CARISPE, dalla Camera di Commercio e da Confindustria – La Spezia.

Nel 2010 Promostudi si è trasformata in Fondazione di Partecipazione e nel 2013 la compagine societaria si è ampliata con l’ingresso dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e nell’aprile 2017 con la dismissione della partecipazione da parte della Provincia della Spezia è entrata in qualità di socio fondatore l’Università degli Studi di Genova.



La Fondazione è incaricata della gestione e dello sviluppo dei corsi universitari, in convenzione con l’Università di Genova.

Presidente di Promostudi, da aprile 2018, è l’ingegner Ugo Salerno, in virtù delle particolari competenze e professionalità possedute.

Offre agli studenti percorsi di studio altamente specializzati e coerenti con le richieste del mercato del lavoro, sia locale sia nazionale. E proprio grazie a questa forte integrazione con le specificità del tessuto produttivo locale il tasso di occupazione dei laureati del Polo è molto elevato. Nel 2001 gli studenti del Polo erano 178; oggi il loro numero è salito ad oltre 700 (anno accademico 2018/2019), dei quali quasi il 60% proviene da comuni al di fuori della Provincia della Spezia e molti dei quali provengono da altre Regioni Italiane e dall’estero.

06/10/2018 15:32:00