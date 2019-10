La Spezia - Il Ministero della Difesa mette all'asta due appartamenti in provincia della Spezia. Ci sono anche due unità abitative nostrane nel 27° bando d'asta per la dismissione di immobili non più utilizzati dalle Forze armate. A Sarzana, in via Paci 16, in vendita un appartamento composto da corridoio, cucina, tre camere e bagno per 110 metri quadri (compresa corte esterna) più altri 15 metri quadri di deposito. Base d'asta di 102.375 euro. Alla Spezia in via San Venerio 23 va all'asta un'unità composta da disimpegno, due camere, cucina e bagno per 77 metri quadri più 30 metri quadri di deposito. Qui la base d'astra è di 65.285 euro. La aste principali sono dedicate ai dipendenti della Difesa. In caso di non aggiudicazione, le aste residuali sono aperte a tutti.



L'asta principale (dedicata al personale della Difesa) si svolgerà dall' 2 al 6 dicembre 2019 mentre l'asta residuale (aperta a tutti) si svolgerà dal 27 al 31 gennaio 2020.



Per ulteriori informazioni:



Direzione dei Lavori e del Demanio - Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30;



Ufficio Generale Dismissioni Immobili tel. 06 36805217 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00, o per e-mail al seguente indirizzo astealloggi@geniodife.difesa.it;



Consiglio Nazionale del Notariato tel. 06 362091 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00.

REDAZIONE

05/10/2019 12:44:19