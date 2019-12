La Spezia - Anche i vertici della Confesercenti spezzina hanno partecipato ai lavori della convention nazionale 2019 dell'associazione di categoria. "Strumenti per il futuro", è questo il titolo scelto per l'appuntamento che si è svolto da mercoledì 4 a venerdì 6 dicembre all’Hilton Molino Stucky di Venezia.

“Abbiamo scelto Venezia per svolgere i lavori della nostra assemblea nazionale: un modo per essere vicini agli imprenditori colpiti e a tutto il territorio”, le parole della presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise.

Oltre al presidente provinciale di Confesercenti, Alessandro Ravecca, alla convention erano presenti la direttrice Rita Mazzi, il responsabile sindacale, Fabrizio Capellini, e il responsabile della sezione Confesercenti di Sarzana, Fabio Lombardi.

Il programma ha visto l'approfondimento e la discussione riguardo a temi come le modifiche da apportare allo statuto, le partnership con società innovative e grandi aziende come Bnp Paribas e Sisal.

Inoltre è stato acceso un faro sulle attese delle piccole e medie imprese, tra una Legge di Bilancio di "emergenza", ancora in fase di definizione, e prospettive economiche ancora in peggioramento.



