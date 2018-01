La Spezia - Si è svolta ieri sera la prima delle tre assemblee dedicate al mondo dei giovani disoccupati e precari organizzate dal Nidil Cgil della Spezia. Un incontro bello e partecipato, coordinato da Laura Tonarelli. L'obbiettivo era quello di ascoltare i bisogni e le esigenze delle persone in stato di disoccupazione e fornire sostegno e risposte. Dopo la relazione del segretario generale della Nidil Lorenzo Schiavi si è aperto il dibattito in una sala piena: le persone presenti hanno potuto parlare delle problematiche che vivono ogni giorno, come la difficoltà per accedere al credito, di coprire le spese sanitarie, il costo dei trasporti pubblici. Altro argomento assai dibattuto è stato quello dell'accesso a corsi di formazione adatti ad ogni professione, con un costo accettabile e utili per proporsi nel mondo del lavoro. La serata si è conclusa con l'appuntamento ai prossimi incontri: lunedì 5 febbraio, ore 21, presso Camera del Lavoro Sarzana e lunedì 26 febbraio ancora alla Camera del Lavoro della Spezia.

