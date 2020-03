Indennità lavoratori del turismo, ecco come ottenerla

- Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia informa che le indennità previste per il mese di marzo 2020 per un importo pari a 600 euro non sono soggette ad imposizione fiscale. Tra le categorie che ne possono beneficiare l’associazione evidenzia:Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismoA tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo (alberghi, bar, ristoranti, stabilimenti balneari, ecc.) e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo ( cumulabili con l’indennità di disoccupazione NASpI).La presentazione della domanda deve essere fatta, direttamente dall’interessato, attraverso una delle seguenti modalità:• PIN rilasciato dall’Inps (sia ordinario sia dispositivo);• SPID di livello 2 o superiore;• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);• Carta nazionale dei servizi (CNS).Per ulteriori informazioni contattare Laura Ghini telefonando al numero 01875985133 oppure via mail ghini@confcommerciolaspezia.it