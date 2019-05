La Spezia - La Struttura Igiene degli alimenti di origine animale ha organizzato per sabato 18 maggio (ore 9) un incontro formativo presso la Sala Multimediale dell’ASL 5 di Via XXIV maggio 143 La Spezia. insieme alla S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro e alla Capitaneria di Porto della Spezia.

Il corso è rivolto al personale che a qualunque titolo (armatori, pescatori, dipendenti) è impiegato a bordo delle imbarcazioni da pesca che operano nei punti di sbarco del territori della provincia spezzina.

Verranno affrontati sia gli aspetti igienico sanitari per garantire la sicurezza alimentare dei prodotti destinati ai consumatori sia quelli per prevenire incidenti che provocano infortuni o patologie ai lavoratori impiegati.

In occasione dell’incontro verrà distribuito un opuscolo con indicazioni semplici e chiare per i pescatori che devono conoscere i pericoli specifici dei prodotti ittici e devono impegnarsi per gestirli in modo corretto per garantire la tutela della salute del consumatore.



Il programma



Ore 9.00-10.00

Dr. Mino Orlandi - Direttore S. C. Igiene Alimenti di Origine Animale ASL 5 La Spezia

C.V. (CP) Massimo Seno - Comandante Capitaneria di Porto della Spezia

Introduzione della giornata



Ore 10.00-11.00

Dr. Francesco Iacona - Responsabile S. S. Settore pesca e acquacoltura ASL 5 La Spezia

Il Pacchetto Igiene: nozioni di base per il pescatore per la sicurezza dei prodotti ittici

Controlli ufficiali sulla filiera della pesca



Ore 11.00-12.00

C.F. (CP) Massimiliano Mezzani - Capitaneria di Porto della Spezia

Dr. Massimo Lombardi - Coord. Tdp S. C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro ASL 5 La Spezia

Salute e sicurezza a bordo delle navi da pesca



Ore 12.00-12.30

Discussione finale

03/05/2019 14:09:35