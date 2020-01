La Spezia - Un anno e mezzo in mare, un anno e mezzo lontana dall'Italia e dalla Spezia. La Marina Militare prepara per il prossimo biennio una lunghissima campagna in mare per il Vespucci, nave scuola e simbolo della forza armata italiana. Tra il marzo del 2020 e l'autunno del 2021 si prospetta un vero giro del mondo per il veliero varato nel 1931 e fortemente ammodernato tre anni fa. Allora, tra le altre cose, venne sostituito il motore e l'unità venne dotata di tutti i sistemi di gestione delle acque e dei rifiuti necessari per attraccare nei porti del Nord America. Lavori che vennero svolti all'interno dell'arsenale spezzino, che non ospiterà però i prossimi. Secondo un primo piano di navigazione previsti infatti molto lontani da qui, a Buenos Aires, tra febbraio e luglio del prossimo anno.



Il lungo viaggio del Vespucci toccherà, secondo una pianificazione ancora da definire, oltre al Mar Mediterraneo, anche i tre oceani Pacifico, Indiano e Atlantico. Prevista oltretutto una sosta di due settimane in Giappone in concomitanza con lo svolgimento dei XXXII Giochi Olimpici di Tokyo, che sarà toccata insieme a Nagasaki e Osaka. Il tour toccherà anche Alessandria (Egitto), Gedda (Arabia Saudita), Muscat (Oman), Karachi (Pakistan), Mumbai (India), Colombo (Sri Lanka), Singapore, Ho Chi Minh (Vietnam) e Manila (Filippine).

Lasciato il Giappone ad agosto 2020, la traversata dell'Oceano Pacifico si concluderà a Honolulu nelle Hawaii; a seguire Los Angeles e San Diego, poi Acapulco (Messico), Buenaventura (Colombia), Guayaquile (Ecuador), Callao (Perù), Iquique, Vaparaiso e Punta Arenas in Cile. Da qui sarà doppiato Capo Horn per toccare Ushuhaia nella Terra del Fuoco argentina, poi Mar de la Plata e infine Buenos Aires dove si prevede una sosta di circa 17 settimane per lavori.



A luglio del 2021 la navigazione riprenderebbe per toccare Montevideo (Uruguay), Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza in Brasile prima di "forzare" gli Alisei per attraversare l'Atlantico meridionale con prua verso Dakar in Senegal. Da qui Tenerife, Casablanca in Marocco e di nuovo in Europa a Valencia prima di puntare Livorno. Ritorno previsto in Italia lunedì 4 ottobre 2021 dopo aver toccato praticamente tutti i cinque continenti e ventidue Paesi in 18 mesi di viaggio.

ANDREA BONATTI

05/01/2020 12:41:28