La Spezia - In questi giorni drammatici per l’Italia mentre è chiesto ai cittadini di stare casa, ad alcune categorie è chiesto un ulteriore sforzo e senso di responsabilità, andando al lavoro. Un esempio sono certamente i medici ed il personale sanitario - eroi in trincea di questa epidemia - ma seppur in seconda linea rispetto al fronte anche ai gestori di servizi di prima necessità come alimentari, supermercati, farmacie, autotrasportatori e corrieri.

Camionisti, autisti, padroncini e corrieri garantiscono il trasporto delle merci rifornendo i supermercati, le farmacie e gli ospedali, per non fare mancare beni di prima necessità alle famiglie. Ma tra i materiali che vengono trasportati ci sono anche gli ormai famosi tamponi che dalla Spezia, per esempio, devono arrivare a Genova per essere analizzati.



"Per questo motivo - commenta Stefano Ciliento, presidente Confartigianato Trasporti La Spezia - è brutto leggere la nota del personale di Sistema porto che lamenta l’insensibilità e il menefreghismo degli autotrasportatori al dovere di indossare le mascherine. Il nostro personale si attiene scrupolosamente alle istruzioni del ministero della Salute e alla lettera inviata dalla presidente dell’Adsp nei giorni scorsi. Non mette la mascherina agli sportelli perché gli uffici sono dotati di vetri protettivi, inoltre sottolineo che tutti gli autisti sono dotati di tutte le misure per la prevenzione, ma ribadisco queste devono esser utilizzate nel momento di bisogno come indicato sempre dal ministero. Comunque se Sistema porto distribuirà gel igienizzante e mascherine non avremo alcun problema ad utilizzare tali presidi sanitari al loro varco".



Il Dpcm non ha invece garantito la dignità degli autotrasportatori, facendo chiudere le aree di servizio in autostrada dopo le 18 con gravi difficoltà per la categoria per riposarsi, bere e mangiare un boccone e utilizzare i servizi igienici. Una problematica molto sentita che sta calamitando l'attenzione dei programmi di approfondimento e che presto potrebbe arrivare sulla scrivania del premier Giuseppe Conte.

"Le aree di servizio non sono ritrovi per la movida! E' evidente - prosegue Ciliento - che il provvedimento di chiusura dei locali, deve escluderle per aiutarci a rispettare i tempi di sosta e di riposo. Auspichiamo inoltre che qualora ci fossero ulteriori restrizioni agli spostamenti si tenga conto della categoria degli autotrasportatori dedicando alle nostre imprese un’attenzione particolare, permettendoci la fine delle consegne e il rientro nelle sedi".

TH.D.L.

11/03/2020 13:10:03