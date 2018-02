La Spezia - Si è concluso ieri nella sede spezzina di Confindustria l’iter del rinnovo delle cariche sociali interne agli organi statutari con l’assemblea del comitato Piccola Industria, chiamata ad eleggere il suo Presidente e i componenti il consiglio direttivo. Il Comitato, composto dai rappresentanti delle otto sezioni dell’Associazione (Meccanica Generale, Servizi, Logistica, Manifatturiero, Ance La Spezia, Navalmeccanico – Cantieristica e Diporto, Ambiente ed Energia e Turismo - Cultura e tempo libero), ha eletto Presidente Renato Goretta, presidente di Gesta srl, società di formazione e consulenza aziendale, già amministratore unico di Atc Esercizio. Il neo Presidente in ottemperanza alle norme statutarie, ricoprirà anche il ruolo di Vicepresidente di Confindustria La Spezia. Renato Goretta succede ad Ettore Antonelli (S.a.t. S.p.A - Società Acquedotti Tirreni). Completano il nuovo consiglio direttivo della P.I., il Vicepresidente, Giorgia Bucchioni (La Spezia Cruise Facility); e i consiglieri: Davide Bernardini (Edil Elle S.r.l.), Fausto Strozzi (Tan – Tecnologia Ambientale Navale S.r.l.), Stefano Fusi (S.T.A. S.r.l.), Piero Fiaccadori (C.M.S. S.r.l.), Massimo Terenziani (Infoporto S.r.l) ed Ettore Antonelli in qualità di Past President. Rappresentante degli interessi della piccola impresa, il Comitato Piccola Industria, esprime il suo ruolo specifico all’interno della vita associativa e all’esterno, trasferendo a livello locale, regionale e nazionale, i temi specifici di interesse delle PMI spezzine. "Il ruolo del Comitato della Piccola Industria dovrà essere quello, in continuità con il mio predecessore, di promotore di tutte le iniziative necessarie a cogliere le opportunità di sviluppo per le nostre Imprese – dichiara il Presidente Renato Goretta - La tempestività di adattamento ai mercati e l’innovazione tecnologica sono elementi imprescindibili per il successo della Piccola Industria e il suo successo sarà uno dei migliori elementi di marketing associativo".

Goretta alla guida della Piccola industria e numero due di Via Minzoni Rinnovate in Confindustria le cariche del Comitato.

