Fondo ristorazione, via alle domande per i contributi a fondo perduto

La Spezia - Confartigianato comunica l'apertura delle domande per ottenere il Fondo Ristorazione. Grazie a una dotazione di 600 milioni di euro, il Fondo garantisce in modo semplice e immediato un sostegno al mondo dell'ho.re.ca. e alla filiera agroalimentare. Il Fondo consente di richiedere contributi a fondo perduto da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 10000 euro per l'acquisto di prodotti 100% Made in Italy. La misura si rivolge a ristoranti, pizzerie, mense, servizi di catering, agriturismi e alberghi con somministrazione di cibo.



Il contributo finanzia gli acquisti fatti a partire dal 14 Agosto 2020 (previa presentazione della relativa documentazione che attesta l'avvenuto acquisto). Con il decreto attuativo, inoltre, sono stati confermati i codici ATECO delle imprese che possono godere di questa misura di sostegno. Le attività incluse sono: ristorazione con somministrazione (codice 56.10.11); alberghi (codice 55.10.00, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo); attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (56.10.12 ); mense (codice 56.29.10); catering continuativo su base contrattuale (codice 56.29.20); catering per eventi, banqueting (codice 56.21.00).



Confartigianato ricorda che per accedere al bonus si dovrà dimostrare, con relativi documenti fiscali, l'acquisto di prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani. Gli acquisti dovranno riguardare almeno tre prodotti appartenenti a categorie diverse (tra questi tre, il prodotto più acquistato non dovrà superare il 50% della spesa totale). Inoltre, questi prodotti dovranno rientrare in due specifiche categorie: vendita diretta o filiera nazionale integrale della materia prima del prodotto finito. Anche i requisiti relativi al calo del fatturato restano invariati, così come le modalità di pagamento del contributo (il 90% come anticipo rispetto a quanto indicato in domanda e il restante 10% al momento della presentazione della fattura di pagamento).



Le domande andranno presentate fino al 28/11/2020 tramite la Piattaforma della ristorazione (https://www.portaleristorazione.it/ portale appositamente predisposto sul sito di Poste Italiane). In alternativa, i soggetti richiedenti possono presentare la domanda direttamente agli sportelli di Poste italiane.



Una volta verificati i requisiti, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali autorizzerà Poste italiane ad accreditare un anticipo del 90% sul valore riconosciuto. Per sbloccare il restante 10% del contributo concesso, entro 15 giorni dal primo accredito il beneficiario del bonus dovrà presentare, sempre a Poste Italiane, le prove dei pagamenti dei prodotti. Il Ministero, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei requisiti relativi all'acquisto di prodotti agroalimentari, con proprio provvedimento determinerà il contributo spettante a ciascun beneficiario. I soci di Confartigianato per tutte le ulteriori informazioni possono contattare Confartigianato Alimentazione, tel. 0187.286655.

Redazione

16/11/2020 10:51:52