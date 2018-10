La Spezia - Un'intesa che in futuro diventeranno "accordi vincolanti". Tra Fincantieri e Leonardo una stretta di mano simbolica che rilancia il futuro di Orizzonte Sistemi Navali (51% Fincantieri e 49% Leonardo) e prova a scacciare i timori derivati dall'accordo italofrancese sulla cantieristica militare seguita all'acquisizione di STX. "Fincantieri rimarrà prime contractor e interfaccia unica verso il cliente, Leonardo conserverà il suo ruolo di progettista e fornitore dei sistemi e apparati del sistema di combattimento e del sistema di comando e controllo rinsaldando la sua presenza sul mercato attraverso il rapporto di preferred partnership già in essere con Fincantieri", hanno annunciato le due aziende in un comunicato.



Qualcosa che suona come un argine a Thales, l'azienda francese primo competitor della stessa Leonardo che si staglia minacciosa all'orizzonte dell'accordo con i transalpini. Nello scenario peggiore per l'italiana, Parigi avrebbe potuto chiedere per i suoi un ruolo di primo piano con la leva delle quote in prestito che danno a Fincantieri il manico del coltello almeno temporaneamente. “Riteniamo che sia determinante una collaborazione sempre più stretta tra le due aziende della difesa più importanti del Paese - la dichiarazione di Giuseppe Bono, ad Fincantieri - L’accordo firmato oggi è la dimostrazione che il nostro impegno è costantemente rivolto al futuro. Come prime contractor dell’intero sistema navale Fincantieri continuerà ad agire come interfaccia unica verso il cliente, valorizzando l’offerta dei prodotti dei due gruppi, agendo in questo modo anche da trascinatore per lo sviluppo delle eccellenze tecnologiche delle piccole e medie imprese italiane del comparto”.



“Con questo accordo il Paese si presenterà in maniera ancora più coesa ed efficace in un mercato altamente sfidante, valorizzando tutte le competenze di alta tecnologia che le due aziende sanno sviluppare e che saranno messe a fattor comune - ha dichiarato Alessandro Profumo, ad di Leonardo - Rilanciare Orizzonte Sistemi Navali è il miglior modo per favorire lo sviluppo di tutta la filiera nazionale che contribuisce alla realizzazione di navi militari. Grazie all’offerta congiunta di prodotti e servizi aumenteremo la competitività dell’industria italiana anche sul mercato internazionale”.



"Il rafforzamento del rapporto di partnership tra Fincantieri e Leonardo valorizzerà le risorse e le eccellenze dei due gruppi in vista di future opportunità commerciali e industriali. La rinnovata collaborazione permetterà, infatti, di proporre innovative soluzioni attraverso un’offerta più competitiva caratterizzata da migliori prodotti e servizi da proporre sul mercato nazionale e internazionale, coinvolgendo in modo più strutturato le PMI - chiosa la nota - A tal fine i due gruppi hanno deciso di costituire dei tavoli di lavoro permanenti per facilitare la collaborazione nello sviluppo di nuovi prodotti diretti a unità navali e nell’ottimizzazione della supply chain".

