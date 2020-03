Fincantieri attiva una copertura sanitaria per tutti i dipendenti

La Spezia - Fincantieri, in considerazione della grave situazione che sta colpendo il Paese dovuta al diffondersi del fenomeno epidemiologico Coronavirus, intende fornire un supporto concreto alle proprie persone in eventuali casi di contagio. A tal fine, la società ha stipulato una copertura assicurativa, studiata specificamente per l’emergenza sanitaria COVID-19, che prevede sia il riconoscimento di indennizzi per la fase di eventuale ricovero e di convalescenza, sia servizi di assistenza post ricovero per aiutare il recupero della salute e la gestione dei principali aspetti della vita familiare. La copertura assicurativa, rivolta alla totalità dei dipendenti delle società italiane del Gruppo, integra i piani di assistenza sanitaria dei quali i lavoratori di Fincantieri già godono.

Redazione

20/03/2020 20:09:46