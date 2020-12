Federconsumatori: “Utenze domestiche escluse nel 2021 dal mercato libero energia, basta pressioni sui cittadini”

La Spezia - Il 1 gennaio 2021 è una data importante per il mercato dell’energia in Italia: avverrà il passaggio definitivo delle medie imprese al mercato libero, con l’abolizione del mercato tutelato. È necessario sottolineare che si parla solo di Pmi: sono escluse le microimprese e soprattutto sono escluse le utenze domestiche, il cui passaggio è invece fissato al 1 gennaio 2022.



“Purtroppo, approfittando dell’incertezza e della confusione creata dai continui rinvii, alcune aziende venditrici stanno letteralmente perseguitando i cittadini minacciandoli a passare sul mercato libero in vista della ormai imminente abolizione del mercato tutelato - dice Laura Ruocco, presidente della Federconsumatori spezzina - una condotta inaccettabile, soprattutto ora che l’attenzione e le preoccupazioni dei cittadini sono concentrate intorno all’andamento della pandemia. Mettiamo quindi in guardia i cittadini e chiediamo loro di essere consapevoli dei loro diritti alla scelta e di segnalare eventuali scorrettezze. Alle autorità competenti chiediamo di vigilare e sanzionare severamente chi opera in maniera scorretta tentando di trarre vantaggio dal clima di incertezza e apprensione in cui vivono le famiglie”.

