La Spezia - Pance piene, ristoratori sereni e lingue da tutto il mondo. E' questa l'istantanea sull'estate spezzina, a tavola, scattata da CDS nel rovente mese d'agosto. La parola chiave rimane “turismo” perché ad apprezzare la ristorazione sono soprattutto i visitatori, che usano come base il centro storico e le prime periferie della città.

La Spezia dunque si conferma una buona base d'appoggio e le proprietà trasformate in strutture extralberghiere e appartamenti ammobiliati ad uso turistico alimentano la ristorazione e il piccolo commercio.

CDS assieme ai ristoratori del centro e della prima periferia di Mazzetta cerca di stilare un primo bilancio estivo, anche se al di là del guadagno c'è soddisfazione per una buona stagione estiva manca ancora qualcosa.



Sono nove i ristoratori che si sono prestati per raccontare quest'estate, non turbolenta dal punto di vista notturno molto viva invece a tavola. Il viaggio tra le tavole parte proprio da Mazzetta, che ai tempi della Snam era punto di riferimento per camionisti e operai, oggi lo è per turisti e impiegati.

Nella zona si lavora soprattuto all'ora di pranzo e fino alle 21.30 salvo per le pizzerie che si concentrano dall'ora dell'aperitivo in poi.

“La nostra trattoria - raccontano Nello e sua moglie gestori del ristorante trattoria “Il giardino dei glicini” dove a fare da copertura all'ambiente è una pianta secolare - esiste da 150 anni e noi l'abbiamo in gestione da 30. Siamo ancora un buon punto di riferimento e alla nostra tavola si siedono turisti e lavoratori. Cerchiamo di fare anche una certa selezione della clientela perché, spiace dirlo, per il quartiere c'è sempre uno strano via vai. E' capitato addirittura che trovassimo un bilancino di precisione tra le foglie del nostro glicine che abbiamo prontamente consegnato ai carabinieri. In questa zona servirebbero più sicurezza e pulizia, senza dimenticare che qui tra Via Lungiana e Via Fontevivo c'è un incrocio pericoloso. Sarebbe importante che anche qui ci fossero delle telecamere. Per quanto riguarda la pulizia noi lato strada facciamo quello che possiamo non possiamo certamente rischiare di trovarci topi e gabbiani che pasteggiano con i sacchetti”.



Dalla pizzeria ristorante “Sottosopra”, sempre in Via Lunigiana, fanno sapere che: “L'estate è andata bene - spiega uno dei titolari Paolo Caruso -. C'è un buon giro di clienti soprattutto per la posizione strategica che abbiamo. Lavoriamo tantissimo con i turisti che arrivano con il passaparola di chi ha case vacanze in zona, ma a fare la differenza per noi è sempre il passaggio. Purtroppo non è ottimale lo stato della strada e l'illuminazione. A volte abbiamo problemi anche con la raccolta dei rifiuti, è capitato che non venissero ritirati. Topi e gabbiani non sono un bello spettacolo, ancora meno la spazzatura sparpagliata”.



Proseguendo verso il centro storico, non tutti i ristoranti e le pizzeria sono aperti a pranzo. La zona più vivace, anche negli infrasettimanali, parte da Via Calatafimi fino a Piazza Cavour. In questi luoghi risiedono locali diventati simbolo della spezzinità e della cucina semplice.

Arrivando da Piazza Verdi e procedendo verso Via del Torretto si incontra l'Osteria da Bartali. “Abbiamo lavorato molto e bene - racconta Roberto Dal Forno -, anche meglio rispetto all'anno scorso. Per il nostro locale possiamo dire di aver avuto tantissime presenze sia di italiani che di turisti stranieri, sopratutto francesi. Forse c'è stata una lieve flessione per i cinesi. Raramente abbiamo avuto problemi con la differenziata, anche se è grossa la quantità del residuo per i locali, e anche con la movida. Noi siamo meno centrali di altre realtà al massimo abbiamo trovato un vaso spostato e una pianta buttata a terra”.

Via Calatafimi soprattutto la sera, nella zona di Pepe nero, brulica di vita. “L'estate è andata bene - racconta Luca Serafini, il titolare - e il clima ci ha favorito. Turisti e spezzini ci apprezzano, è bello vedere tanti locali che lavorano. Abbiamo tantissimi clienti francesi sono tra i visitatori che arrivano a inizio stagione e gli arrivi ci sono anche a ottobre inoltrato. Non mancano gli spagnoli che hanno degli orari, tardi e differenti, e i sudamericani”.



Arrivando nella zona di Piazza Cavour l'Antica trattoria Sevieri, Vicolo Intherno e l'Osteria all'Inferno “presidiano la zona”. Anche in questo caso la vita notturna sfiora questi locali che confermano ormai una stagione estiva lunghissima non più relegata a tre mesi l'anno.

Alessandro Giloni dell'Antica osterie Sevieri fa un breve bilancio di questi mesi estivi: “C'è davvero tanta gente in giro e non possiamo che essere contenti. Anche quest'anno abbiamo mantenuto la nostra clientela storica e abbiamo colto il favore anche di tantissimi turisti provenienti principalmente dal Sud America, nord europei, francesi e tedeschi. La vita notturna fa bene alla città e va vista come un'opportunità che tutti devono essere pronti a cogliere e abituarci all'idea di gestirla”.

“La nostra estate è stata brillante - racconta Valeria Sciaccaluga titolare di Vicolo intherno , assieme a Patrizia Scarcella, in Via della canonica - . Abbiamo lavorato tantissimo con spezzini e stranieri, la stagione è ancora molto viva come la città. La movida non ha influito negativamente perché le attività si concentra in altri orari rispetto ai nostri”.



Andrea D'Avanzo proprietario dell'Osteria Inferno ha riaperto da poco, dopo un brevissimo periodo di vacanza, ed è rientrato subito a pieno ritmo.

“L'afflusso di turisti è sempre in aumento - racconta -. Negli ultimi cinque anni la Spezia si è rivoluzionata. Si può dire che è cambiata la fisionomia della città e anche il nostro modo di lavorare ribaltandola completamente (più lavoro nei mesi invernali, ndr). Ci troviamo davanti, praticamente, ad una stagione unica con dodici mesi di apertura all'anno”.

